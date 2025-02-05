Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що на перемовинах сторони можуть підписати угоду про припинення вогню, що буде вигідним нашій країні. Крім того, чинна адміністрація США, попри різкі заяви Дональда Трампа, змінює геополітику, що може принести користь Україні.

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Що означають заяви Зеленського

За словами керівника Центру, такі слова президента описують реальність України, в якій вона зараз опинилась.

Мені ця заява вказує на те, що ми підходимо дуже близько до формалізації цих домовленостей. Поки напрацьовують рамкові домовленості, які ляжуть в основу для переговорів щодо підготовки майбутньої угоди про припинення війни,

– підкреслив він.

Зараз варто звернути увагу на те, що США не надає Україні достатньо військової допомоги, а Європа не готова до збільшення фінансування нашої країни та збільшення ВПК.

Враховуючи те, що Росія не зможе ще довгий час вести війну з такою інтенсивністю, як зараз, для всіх країн, крім України, вигідно заморозити війну.

Тому зараз і лунають такі заяви. Ситуація підходить до умовної дати, коли буде підписана угода про зупинку вогню. Потім почнуться миротворці та гарантії,

– пояснив Клочок.

Тим часом Трампа, зокрема в Кремлі, побоюються. Хоч президент США поки не готовий постачати зброю у великій кількості нашій країні, а його перемога на виборах відбулась внаслідок "успішної" політики демократів, він змінює геополітику. Це шанс для України змінити ситуацію.

Саме тому підписання угоди про перемир'я – чи не найвдаліший крок для України. Це не означає, що ми ставимо крапку,

– сказав керівник Центру.

До речі, голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук висловив думку про те, Кремлю не підходить ні варіант вступу України в НАТО, ні надання нашій країні в обмін на членство в Альянсі ядерної зброї. Росія, за його словами, також не планує сідати за стіл перемовин.