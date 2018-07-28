Владимир Омелян рассказал, когда Tesla может выйти на украинский рынок

В Министерстве инфраструктуры Украины выразили надежду, что в ближайшее время Верховная Рада утвердит 15-летнюю стратегию развития рынка электромобилей. Такой шаг позволит строительство завода Tesla.

Об этом заявил Владимир Омелян, сообщает Укринформ.

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Он добавил, что это цель министерства, чтобы одна из гигафабрик компаний Tesla была размещена в Украине и изготавливала электроавтомобили не только для украинского, но и европейского рынка. Но начать полноценные переговоры можно будет лишь после принятия парламентом законопроекта.

Законопроект включает не только производство электрокаров, но и производство литий-ионных батарей, добычу лития, строительство завода по изготовлению электрокаров. То есть, это комплексный документ, после его утверждения мы сможем начать полноценные переговоры с инвестором,

– отметил Омелян.