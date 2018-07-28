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Володимир Омелян розповів, коли Tesla може вийти на український ринок

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Володимир Омелян
Володимир Омелян / Фото з відкритих джерел

У Міністерстві інфраструктури України висловили сподівання, що найближчим часом Верховна Рада затвердить 15-річну стратегію розвитку ринку електромобілів. Такий крок дозволить будівництво заводу Tesla.

Про це заявив Володимир Омелян, повідомляє Укрінформу.

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Він додав, що це мета міністерства, аби одна із гігафабрик компаній Tesla була розміщена в Україні і виготовляла електроавтомобілі не тільки для українського, а й для європейського ринку. Але розпочати повноцінні переговори можна буде лише після прийняття парламентом законопроекту.

Законопроект включає не лише виробництво електрокарів, але й виробництво літій-іонних батарей, видобування літію, будівництво заводу з виготовлення електрокарів. Тобто, це комплексний документ, після його затвердження ми зможемо почати повноцінні переговори з інвестором,
– зазначив Омелян.

Теги: Новини України Володимир Омелян Tesla Міністерство інфраструктури
Джерело: 24 Канал
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