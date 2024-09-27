Об этом 24 Каналу рассказала корреспондент украинской службы "Голоса Америки" Мария Ульянова, отметив, что Зеленского сопровождали только демократы. Определенные республиканцы после этого требовали увольнения посла Украины в США и начали расследование, другие – назвали неудачным политическим шагом.

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Почему визит Зеленского в Пенсильванию вызвал возмущение республиканцев

По словам корреспондента, на заводе в Пенсильвании США производит боеприпасы 155 миллиметрового калибра, в частности, для Украины.

Украинская делегация совершила визит, чтобы выразить благодарность работникам завода в сопровождении губернатора штата демократом Джошуа Шапиро, который не является рядовым демократом, его Камала Харрис рассматривала на должность вице-президента от Демократической партии в случае победы на выборах. Также на заводе присутствовали другие политики от демократов, республиканцы присутствовали не были.

Стоит отметить, что штат Пенсильвания является важным для обеих партий США, ведь его электорат всегда колеблется и по-разному голосует на выборах.

Это вызвало возмущение среди республиканцев, которые говорят, что таким образом Зеленский выразил поддержку и сагитировал голосовать за демократов в этом штате и вмешался в выборы,

– объяснила Ульяновская.

Неоднозначные последствия визита

После этого спикер Палаты представителей США Майк Джонсон даже требовал, чтобы президент Украины быстро уволил посла Украины в США Оксану Маркарову. Также было много различных заявления от республиканцев, а риторика Дональда Трампа по Украине изменилась, от него было много критики. В частности, он заявил, что "Украина уже уничтожена" и обвинил Зеленского, что он не идет на территориальные уступки России.

В то же время сенаторы и конгрессмены от обеих партий сообщили, что во время встречи в Конгрессе этот скандал никто не обсуждал. Владимир Зеленский представил план победы и призвал их дожать Байдена о разрешении на удары вглубь России,

– отметила корреспондентка.

Некоторые республиканцы также заявили, что этот скандал был очень неудачной историей и он никак не повлияет на их поддержку нашего государства. Добавили, что это произошло из-за предвыборного периода, когда все может быть вырвано из контекста.

Кроме того, во время брифинга в Белом доме пресс-секретарь администрации Байдена Карин Жан-Пьер пролила свет на эту ситуацию и сообщила, что именно Украина инициировала поездку на завод, чтобы поблагодарить работников предприятия и добавила, что два месяца назад Зеленский посетил Юту, где провел похожее мероприятие в сопровождении губернатора-республиканца, что не вызвало никаких вопросов от демократов.

Ульянова добавила, что республиканцы немного преувеличили с этой ситуацией, сами они сообщили, что это был неудачный политический шаг. В то же время демократы заявили, что Республиканской партии должно быть стыдно и им стоит прекратить распространять эту историю.

Заметьте! После визита Зеленского на завод председатель комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности республиканец Джеймс Комер заявил, что Конгресс начал расследование дела. Он требует документы от Белого дома, Министерства обороны и Министерства юстиции для расследования возможного злоупотребления ресурсами администрации Байдена.