Депутату, который мог одолжить миллионы семье главы АМКУ Кириленко, сообщили о подозрении, – СМИ
- По данным журналистов, депутату Сокальского горсовета Владимиру Ковальчуку сообщили о подозрении.
- Ему объявили подозрение в предоставлении ложных показаний и декларировании недостоверной информации, связанных с делом о незаконном обогащении председателя АМКУ Павла Кириленко.
Депутату Сокальского горсовета Львовской области Владимиру Ковальчуку сообщили о подозрении в предоставлении заведомо ложных показаний детективам НАБУ и декларировании недостоверной информации.
Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В чем подозревают депутата?
НАБУ сообщило, что по делу о незаконном обогащении чиновника, которое рассматривает ВАКС, детективы опрашивали депутата горсовета. Предположительно, он мог предоставить заем семье чиновника для объяснения происхождения активов.
Согласно обнародованной информации, речь идет о семье главы АМКУ Павла Кириленко, которого, как отмечается, обвиняют в незаконном обогащении на 72 миллиона гривен и недостоверном декларировании.
Ранее его тесть Александр Матиенко, объясняя в суде происхождение средств на приобретение элитной недвижимости, сообщил, что получил заем в размере 800 тысяч долларов от депутата Владимира Ковальчука.
Матвиенко говорит, что его познакомили с человеком, который занимается недвижимостью – им оказался Владимир Ковальчук, с которым они договорились сделать совместный бизнес-проект. Приобрести недвижимость и продать после поднятия цен.
По его словам, до этого он не занимался деятельностью по продаже недвижимости. Он также не смог вспомнить, сколько стоила недвижимость в ЖК "Оболонь плаза", сказав, что этими вопросами занималась его жена.
По данным НАБУ, Ковальчук предоставил ложные показания о заключении договора займа, который должен был бы оправдать происхождение активов, чем "создал искусственные доказательства защиты" и внес недостоверные данные в собственную декларацию за 2024 год.
Он указал "фиктивный заем третьему лицу", то есть Александру Матиенко, а также "использовал поддельный договор", после чего "обратился в суд с иском о "взыскании несуществующего долга". Это подтвердили и журналисты.
В августе 2025 Ужгородский суд иск Ковальчука удовлетворил и постановил взыскать долг с Матиенко. САП подала апелляцию на решение, которое рассматривает апелляционный суд на Закарпатье. Первое заседание будет 24 марта.
НАБУ и САП квалифицировали действия Ковальчука по нескольким статьям УКУ о введении в заблуждение суда или другого уполномоченного органа, использование поддельного документа и декларирование недостоверной информации.
Ковальчук заявил, что считает подозрение необоснованным и связывает его с давлением из-за своей роли свидетеля по делу. Он также отметил, что не видел экспертизы по договору займа. По его словам, на момент якобы предоставления средств он не знал о родственных связях Матиенко с главой АМКУ.
Еще 5 июня НАБУ и САП объявили новое подозрение главе АМКУ Павлу Кириленко в недекларировании имущества. В то же время его жене Алле Кириленко сообщили о подозрении в пособничестве в незаконном обогащении.
По данным следствия, в 2024 году Павел Кириленко не указал в своей электронной декларации данные о 20 объектах недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены, в частности:
- шесть квартир в Киеве и Ужгороде;
- жилой дом под Киевом площадью более 220 квадратных метров и два земельных участка;
- два гаражных бокса;
- шесть паркомест;
- три нежилых помещения общей площадью более 190 квадратных метров;
- автомобиль BMW X3.
Вероятно, из-за этого имущества чиновнику объявили предварительное подозрение в возможном незаконном обогащении и представлении недостоверных сведений в декларациях за 2022 – 2023 годы.
Другие подобные дела
Экс-нардепу и бенефициару банка "Финансы и Кредит" вручили подозрение по делу о выводе более 500 миллионов гривен. Его подозревают в создании преступной организации, растрате средств и их легализации.
ВАКС приговорил нардепа Людмилу Марченко к 2 годам заключения по делу о взятке в обмен на помощь в незаконном выезде мужчин за границу через "Шлях". Также приговор получила ее помощница Анастасия Колесник.