Депутату, который мог одолжить миллионы семье главы АМКУ Кириленко, сообщили о подозрении, – СМИ

Депутату Сокальского горсовета Львовской области Владимиру Ковальчуку сообщили о подозрении в предоставлении заведомо ложных показаний детективам НАБУ и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В чем подозревают депутата?

НАБУ сообщило, что по делу о незаконном обогащении чиновника, которое рассматривает ВАКС, детективы опрашивали депутата горсовета. Предположительно, он мог предоставить заем семье чиновника для объяснения происхождения активов.

Согласно обнародованной информации, речь идет о семье главы АМКУ Павла Кириленко, которого, как отмечается, обвиняют в незаконном обогащении на 72 миллиона гривен и недостоверном декларировании.

Ранее его тесть Александр Матиенко, объясняя в суде происхождение средств на приобретение элитной недвижимости, сообщил, что получил заем в размере 800 тысяч долларов от депутата Владимира Ковальчука.

Матвиенко говорит, что его познакомили с человеком, который занимается недвижимостью – им оказался Владимир Ковальчук, с которым они договорились сделать совместный бизнес-проект. Приобрести недвижимость и продать после поднятия цен.

По его словам, до этого он не занимался деятельностью по продаже недвижимости. Он также не смог вспомнить, сколько стоила недвижимость в ЖК "Оболонь плаза", сказав, что этими вопросами занималась его жена.

По данным НАБУ, Ковальчук предоставил ложные показания о заключении договора займа, который должен был бы оправдать происхождение активов, чем "создал искусственные доказательства защиты" и внес недостоверные данные в собственную декларацию за 2024 год.

Он указал "фиктивный заем третьему лицу", то есть Александру Матиенко, а также "использовал поддельный договор", после чего "обратился в суд с иском о "взыскании несуществующего долга". Это подтвердили и журналисты.

В августе 2025 Ужгородский суд иск Ковальчука удовлетворил и постановил взыскать долг с Матиенко. САП подала апелляцию на решение, которое рассматривает апелляционный суд на Закарпатье. Первое заседание будет 24 марта.

НАБУ и САП квалифицировали действия Ковальчука по нескольким статьям УКУ о введении в заблуждение суда или другого уполномоченного органа, использование поддельного документа и декларирование недостоверной информации.

Ковальчук заявил, что считает подозрение необоснованным и связывает его с давлением из-за своей роли свидетеля по делу. Он также отметил, что не видел экспертизы по договору займа. По его словам, на момент якобы предоставления средств он не знал о родственных связях Матиенко с главой АМКУ.

Еще 5 июня НАБУ и САП объявили новое подозрение главе АМКУ Павлу Кириленко в недекларировании имущества. В то же время его жене Алле Кириленко сообщили о подозрении в пособничестве в незаконном обогащении.

По данным следствия, в 2024 году Павел Кириленко не указал в своей электронной декларации данные о 20 объектах недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены, в частности:

шесть квартир в Киеве и Ужгороде;

жилой дом под Киевом площадью более 220 квадратных метров и два земельных участка;

два гаражных бокса;

шесть паркомест;

три нежилых помещения общей площадью более 190 квадратных метров;

автомобиль BMW X3.

Вероятно, из-за этого имущества чиновнику объявили предварительное подозрение в возможном незаконном обогащении и представлении недостоверных сведений в декларациях за 2022 – 2023 годы.

