"Этот человек своего добьется"

Фотографы Константин и Влада Либеровы поделились историей украинского сапера.

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Владислав с первых недель полномасштабного вторжения добровольно пошел воевать. Мужчина присоединился к саперам. Несколько месяцев он занимался разминированием, пока летом не подорвался на противопехотной мине. Врачи были вынуждены удалить военному оба глаза.



Владислав потерял оба глаза / Фото Владиславы и Константина Либеровых



Боец не теряет веры в то, что зрение удастся восстановить / Фото Владиславы и Константина Либеровых



Владислав адаптируется к новым реалиям / Фото Владиславы и Константина Либеровых

"Чудом остался жив"

По словам его командира, видевшего инцидент, мужчина чудом остался жив.

Знакомство с Владом – одно из тех, которое может изменить твою жизнь. Ибо, зная его историю, ты готов к чему угодно, а встречаешь перед собой улыбающегося, оптимистического парня, имеющего конкретную цель, вернуть себе зрение, и уже через несколько минут общения ты не сомневаешься: этот человек своего добьется, как нереален бы это ни было,

– написали Либеровы.

Владислав не одинок на своем пути, его поддерживает невеста Валерия. Как рассказали фотографы, пара узнает все возможные экспериментальные способы восстановления зрения.



Валерия – девушка бойца – его поддержка на пути к восстановлению зрения / Фото Владиславы и Константина Либеровых

"Это буквально будущее, как из компьютерной игры: к головному мозгу благодаря электронике подсоединяются камеры, которые передают информацию на мозг. Это что-то совсем другое, описать словами это невозможно", – добавили волонтеры.

Отмечают, что так или иначе это позволит Власть самостоятельно ориентироваться в пространстве. Следовательно, призывали поддержать героя и помочь ему в стремлении получить новые глаза.

Внимание! Помочь герою можно по ссылке.



Владислав Ещенко – пример стойкости и мужества / Фото Владиславы и Константина Либеровых



Самурай – позывной бойца / Фото Владиславы и Константина Либеровых