"Ця людина свого доб'ється"

Фотографи Костянтин та Влада Ліберови поділилися історією українського сапера.

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Владислав з перших тижнів повномасштабного вторгнення добровільно пішов воювати. Чоловік долучився до саперів. Кілька місяців він займався розмінуванням, поки влітку не підірвався на протипіхотній міні. Лікарі були вимушені видалити військовому обидва ока.



Владислав втратив обидва ока / Фото Владислави та Костянтина Ліберових



Боєць не втрачає віри у те, що зір вдасться відновити / Фото Владислави та Костянтина Ліберових

Владислав адаптовується до нових реалій / Фото Владислави та Костянтина Ліберових

"Дивом залишився живий"

За словами його командира, який бачив інцидент, чоловік дивом залишився живий.

Знайомство з Владом — одне з тих, яке може змінити твоє життя. Бо, знаючи його історію, ти готовий до чого завгодно, а зустрічаєш перед собою усміхненого, оптимістичного хлопця, який має конкретну мету, повернути собі зір, і вже за кілька хвилин спілкування ти не маєш сумніву: ця людина свого доб'ється, яким нереальним би це не було,

– написали Ліберови.

Владислав не самотній на своєму шляху, його підтримує наречена Валерія. Як розповіли фотографи, пара дізнається про усі можливі експериментальні способи відновлення зору.



Валерія – дівчина бійця є його підтримкою на шляху до відновлення зору / Фото Владислави та Костянтина Ліберових

"Це буквально майбутнє, як із комп’ютерної гри: до головного мозку завдяки електроніці під'єднуються камери, які передають інформацію на мозок. Це щось зовсім інше, описати словами це неможливо", – додали волонтери.

Зазначають, що так чи інакше, це дасть можливість Владу самостійно орієнтуватись у просторі. Відтак, закликали підтримати героя та допомогти йому в прагненні отримати нові очі.

Увага! Допомогти герою можна за посиланням.



Владислав Єщенко – приклад стійкості та мужності / Фото Владислави та Костянтина Ліберових



Самурай – позивний бійця / Фото Владислави та Костянтина Ліберових