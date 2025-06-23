Россияне задержали Есипенко в марте 2021 года, обвинив в шпионаже, передает 24 Канал.

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Есипенко встретился с семьей

После освобождения из тюрьмы журналист прибыл в Прагу. Там он встретился с семьей после более 4-летней разлуки. Его ждали жена Екатерина и дочь Стефания.

Воссоединение Есипенко с семьей: смотрите видео

Я счастлив, что я – свободный человек и свободный журналист... Я очень благодарен всем, кто помогал и поддерживал меня, когда я был в тюрьме. Прежде всего, это моя семья, "Радио Свобода" и очень много людей со всего мира,

– сказал журналист по прибытию в чешскую столицу.

Он напомнил, что в российских тюрьмах сидит еще очень много украинских патриотов, которых надо также возвращать домой. "И не тогда, когда заканчивается у них срок, а значительно раньше", – добавил Есипенко.

В Праге мужчина пройдет медицинское обследование и реабилитацию.

К слову, в варшавском аэропорту Есипенко встретился с главой МИД Андреем Сибигой. Министр рассказал: "Я ехал в Брюссель, а он – в Прагу".

Андрей Сибига встретился с уволенным журналистом / Фото соцсеть "Х" министра