Россияне задержали Есипенко в марте 2021 года, обвинив в шпионаже, передает 24 Канал.
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Есипенко встретился с семьей
После освобождения из тюрьмы журналист прибыл в Прагу. Там он встретился с семьей после более 4-летней разлуки. Его ждали жена Екатерина и дочь Стефания.
Воссоединение Есипенко с семьей: смотрите видео
Я счастлив, что я – свободный человек и свободный журналист... Я очень благодарен всем, кто помогал и поддерживал меня, когда я был в тюрьме. Прежде всего, это моя семья, "Радио Свобода" и очень много людей со всего мира,
– сказал журналист по прибытию в чешскую столицу.
Он напомнил, что в российских тюрьмах сидит еще очень много украинских патриотов, которых надо также возвращать домой. "И не тогда, когда заканчивается у них срок, а значительно раньше", – добавил Есипенко.
В Праге мужчина пройдет медицинское обследование и реабилитацию.
К слову, в варшавском аэропорту Есипенко встретился с главой МИД Андреем Сибигой. Министр рассказал: "Я ехал в Брюссель, а он – в Прагу".
Андрей Сибига встретился с уволенным журналистом / Фото соцсеть "Х" министра