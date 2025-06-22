Уже 22 июня Тихановский дал свою первую пресс-конференцию, во время которой выразил абсолютную поддержку Украине и президенту Зеленскому, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Наша Нива".

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Тихановский поддержал Украину

Тихановский отметил, что президенту Зеленскому "выпала тяжелая судьба"

То, что я пережил, – ничто по сравнению с тем, что пережил он. Он (Зеленский – 24 Канал) для меня герой. Я поддерживаю его абсолютно и безоговорочно,

– сказал оппозиционер.

Сергей Тихановский признал, что у него был бизнес в Москве, Киеве и Литве. Впрочем, он подчеркнул, что никогда не был пророссийским политиком. Оппозиционер отметил, что путинская власть является общим врагом для европейцев. Также он призвал бороться с "лукашизмом".

Отдельно Тихановский прокомментировал свою поездку в уже оккупированный Россией Крым в 2017 году. "Я тогда не был политиком и не задумывался о политических вопросах, я ездил туда как паломник", – объяснил он.

Политик подчеркнул, что не планирует претендовать на роль лидера белорусской оппозиции. По словам Тихановского, эта роль остается за его женой, Светланой.