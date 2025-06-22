Вже 22 червня Тихановський дав свою першу пресконференцію, під час якої висловив абсолютну підтримку Україні та президенту Зеленському, передає 24 Канал із посиланням на видання "Наша Ніва".

Дивіться також Візит Келлога у Білорусь: в NYT розкрили, навіщо спецпредставник зустрічався з Лукашенком

Тихановський підтримав Україну

Тихановський зазначив, що президенту Зеленському "випала важка доля"

Те, що я пережив, – ніщо в порівнянні з тим, що пережив він. Він (Зеленський – 24 Канал) для мене герой. Я підтримую його абсолютно і беззастережно,

– сказав опозиціонер.

Сергій Тихановський визнав, що у нього був бізнес у Москві, Києві та Литві. Втім, він підкреслив, що ніколи не був проросійським політиком. Опозиціонер наголосив, що путінська влада є спільним ворогом для європейців. Також він закликав боротися з "лукашизмом".

Окремо Тихановський прокоментував свою поїздку до вже окупованого Росією Криму у 2017 році. "Я тоді не був політиком і не замислювався про політичні питання, я їздив туди як паломник", – пояснив він.

Політик підкреслив, що не планує претендувати на роль лідера білоруської опозиції. За словами Тихановського, ця роль залишається за його дружиною, Світланою.