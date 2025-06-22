Есипенко уже покинул временно оккупированный Россией Крым, где находился в тюрьме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Что известно о Владиславе Есипенко

За освобождение Владислава Есипенко боролись правительства США и Украины. Также, как рассказал председатель ОП Андрей Ермак, в октябре 2024 года жена журналиста выступала в Министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира в Монреале, где рассказывала детали плена своего мужа.

Более четырех лет Влада произвольно наказывали за преступление, которого он не совершал. Он заплатил слишком высокую цену за освещение правды о том, что происходило в оккупированном Россией Крыму. За это его пытали, как физически, так и психологически. Празднуя его радостное воссоединение с женой Екатериной и их маленькой дочкой Стефанией, мы не можем игнорировать боль, которую этой семье нанесла российская власть,

– сказал генеральный директор "Радио Свободы" Стивен Капус.

Задержали Владислава Есипенко 10 марта 2021 года сотрудники ФСБ. Журналиста обвинили в сборе информации "в интересах украинских спецслужб" и хранении "самодельного взрывного устройства" в автомобиле.

27 дней к Есипенко не допускали независимых адвокатов.

В конце концов в 2022 году россияне приговорили его к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 110 тысяч рублей. При этом оккупационная прокуратура требовала посадить украинца на 11 лет.

Во время судебного заседания Владислав Есипенко говорил о пытках российскими силовиками. В частности, те применяли электрический ток, чтобы добиться признаний журналиста.

Пока украинец был в заключении в оккупированном Крыму, он стал лауреатом ряда престижных наград:

Free Media Award (2022),

Freedom to Write Award от PEN America (2022),

Национальной премии имени Игоря Лубченко.

Кроме того, Есипенко получил государственную стипендию имени Левка Лукьяненко, которую назначают украинским политическим заключенным.