Єсипенко уже залишив тимчасово окупований Росією Крим, де перебував у в'язниці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свободу".

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Що відомо про Владислава Єсипенка

За звільнення Владислава Єсипенка боролися уряди США та України. Також, як розповів голова ОП Андрій Єрмак, у жовтні 2024 року дружина журналіста виступала у Міністерській конференції з людського виміру Формули миру у Монреалі, де розповідала деталі полону свого чоловіка.

Понад чотири роки Влада свавільно карали за злочин, якого він не скоював. Він заплатив надто високу ціну за висвітлення правди про те, що відбувалося в окупованому Росією Криму. За це його катували, як фізично, так і психологічно. Святкуючи його радісне возз'єднання з дружиною Катериною та їхньою маленькою донькою Стефанією, ми не можемо ігнорувати біль, якого цій сім'ї завдала російська влада,

– сказав генеральний директор "Радіо Свободи" Стівен Капус.

Затримали Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року співробітники ФСБ. Журналіста звинуватили у зборі інформації "в інтересах українських спецслужб" і зберіганні "саморобного вибухового пристрою" в автомобілі.

27 днів до Єсипенка не допускали незалежних адвокатів.

Зрештою у 2022 році росіяни засудили його до 5 років позбавлення волі і штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. При цьому окупаційна прокуратура вимагала посадити українця на 11 років.

Під час судового засідання Владислав Єсипенко говорив про катування російськими силовиками. Зокрема, ті застосовували електричний струм, аби домогтися зізнань журналіста.

Поки українець був в ув'язненні в окупованому Криму, він став лауреатом низки престижних нагород:

Free Media Award (2022),

Freedom to Write Award від PEN America (2022),

Національної премії імені Ігоря Лубченка.

Окрім того, Єсипенко отримав державну стипендію імені Левка Лук'яненка, яку призначають українським політичним в'язням.