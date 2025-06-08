В последний путь провели солиста Одесской оперы Владислава Горая, который погиб на Сумщине

В среду, 11 июня, в Одессе попрощались с заслуженным артистом Украины Владиславом Гораем. Мужчина погиб во время волонтерской миссии в Сумской области в воскресенье, 8 июня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесский национальный академический театр оперы и балета, в зале которого состоялась церемония.

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Как состоялось прощание

В заметке оперного театра отметили, что провели в последний путь своего друга, коллегу, волонтера, непревзойденного актера и певца, отца и человека с большой буквы.

Сегодня мы снова слышали его голос в зале Одесской оперы, сегодня мы в последний раз принесли в театр многочисленное количество цветов, одарили его, пожалуй, самыми громкими овациями. Сегодня для заслуженного артиста Украины Владислава Горая прозвучали его последние "Браво!" и сегодня он навсегда покинул свою Одесскую оперу…

– говорится в сообщении.

К слову, в четверг, 12 июня, прощание с покойным состоится в его родном городе Малин Житомирской области. Владислава Горая отпоют в Свято-Димитриевской церкви в 10:00.

В Одессе попрощались с Владиславом Гораем: смотрите видео

Напомним, в понедельник, 9 мая, в Киеве состоялась церемония прощания со спасателями Павлом Езгором, Даниилом Скадиным и Андреем Реминным. Работники ГСЧС погибли из-за российского удара.