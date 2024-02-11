По словам пилота-штурмовика, это был обычный боевой день. 7 февраля нужно было выполнить типичную задачу – огневое поражение противника.

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Ракета не оставила шансов, – Лазаренко

По словам подполковника Ростислава Лазаренко, в то утро состоялся разбор цели, обсуждение и подготовка. Он заметил, что все происходило, как всегда. Тогда Влад пожал ему руку и пошел осуществлять вылет.

Жить ему оставалось 17 минут. На самом деле ты никогда этого не чувствуешь... Война почему-то забирает самое ценное именно в тот момент, когда ты максимально спокоен, когда думаешь, что обстановка более-менее и это обычный полет...

– заметил он.

Подполковник добавил, что за парой наших штурмовиков он следил на пункте управления. Он также увидел истребитель противника. К сожалению, ракета Р-37, которую российские захватчики достаточно давно не использовали, не оставила ни единого шанса Владу Рыкову.

Доли секунды... Ведомый видел, как в самолет ведущего прилетела ракета. И я видел. Влад ничего не успел сказать в эфире,

– отметил он.

Лазаренко убежден, что это была месть со стороны врага, ведь накануне наши защитники хорошо "насыпали" захватчикам. Он до последнего надеялся, что Владу удалось катапультироваться, и что он жив.

"Влад был очень ценен для меня. Давно принял решение беречь его, по крайней мере пытаться. Но как уберечь на войне?" – задал риторический вопрос он.

Выполнил 385 боевых вылетов