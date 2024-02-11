За словами пілота-штурмовика, це був звичайний бойовий день. 7 лютого потрібно було виконати типове завдання – вогневе ураження противника.

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Ракета не залишила шансів, – Лазаренко

За словами підполковника Ростислава Лазаренка, того ранку відбувся розбір цілі, обговорення та підготовка. Він зауважив, що все відбувалося, як завжди. Тоді Влад потиснув йому руку та пішов здійснювати виліт.

Жити йому залишалось 17 хвилин. Насправді ти ніколи цього не відчуваєш... Війна чомусь забирає найцінніше саме в той момент, коли ти максимально спокійний, коли думаєш, що обстановка більш-менш і це звичайний політ…

– зауважив він.

Підполковник додав, що за парою наших штурмовиків він слідкував на пункті управління. Він також побачив винищувач противника. На жаль, ракета Р-37, яку російські загарбники досить давно не використовували, не залишила жодного шансу Владові Рикову.

Долі секунди… Ведений бачив, як у літак ведучого прилетіла ракета. І я бачив. Влад нічого не встиг сказати в ефірі,

– зазначив він.

Лазаренко переконаний, що це була помста з боку ворога, адже напередодні наші оборонці добряче "насипали" загарбникам. Він до останнього сподівався, що Владові вдалося катапультуватися, і що він живий.

"Влад був дуже цінний для мене. Давно прийняв рішення берегти його, принаймні намагатись. Та як вберегти на війні?" – поставив риторичне питання він.

Виконав 385 бойових вильотів