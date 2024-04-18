Навсегда 25: в боях за Украину погиб военный Владислав Савченко с Черниговской области

Во время выполнения боевого задания, 18 апреля 2024 года, на фронте погиб солдат Владислав Савченко с Черниговщины. Ему было 25 лет.

О трагедии сообщили в Менском городском совете, передает 24 Канал. Больше деталей пока неизвестно.

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Преданно защищал родную землю

В городском совете написали, что Савченко был верен присяге и преданно защищал родную землю от российского агрессора. Погибшего будут помнить настоящим патриотом, мужественным воином и достойным сыном Украины.

Менская община выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего. Мы разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами. Вечная память Герою!

– говорится в сообщении.

К слову, недавно 24 Канал писал о гибели 25-летнего защитника Амира Ажами, что пошел на войну добровольцем с начала полномасштабного вторжения России. Убийственным стал удар вражеского дрона-камикадзе 27 февраля 2025 года в районе КПВВ "Юнаковка-Суджа" Сумской области. Военный жил в Боярке Киевской области, был инженером-конструктором.