Пропагандисты уже врут об украинском следе в истории, а россияне паникуют и призывают нанести террористические удары по Киеву.

Обратите внимание Говорил "Моя война" и "Россия всех убьет": что известно о пропагандисте Татарского, которого взорвали

Между тем, в сети показали первые кадры с места инцидента. Татарский отправился на концерт к Кобзону во время собственного выступления в кафе.

Кадры с места инцидента: смотрите видео (Осторожно – кадры 18+)

Российские СМИ сначала заявили об "украинском следе" и абсурдно обвинили уроженку Ивано-Франковска Марию Ярун. А потом заявили, что задержали Дарию Трепову – подозреваемую в убийстве Татарского. Это вроде бы именно она передала пропагандистку статуэтку со взрывчаткой.

Девушка вроде бы несет взрывчатку: смотрите видео с российских пропагандистских телеграмм-каналов

Российские телеграмм-каналы рассказывают, что силовики ворвались в квартиру девушки.

Заметьте! Российские оккупанты заявляют, что на людоедское выступление "военкора" Татарского должен был прибыть и "повар Путина" и главарь террористов из ППК "Вагнера" Евгений Пригожин. Уже есть версии, что убийство пропагандиста – сигнал для него. Кстати говоря, Виталий Ким – глава Николаевской ОВА – заметил : "обычно когда происходит теракт в России, то это дело рук спецслужб России".