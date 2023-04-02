Прокремлевский политолог Константин Долгов заявил, что, по имеющейся у него информации, на встречу клуба "Кибер Z фронт" мог заехать Пригожин. Об этом пишут российские СМИ.

Смотрите также Татарский погиб после взрыва в Петербурге: все, что известно о подрыве пропагандиста

В сети появилась версия, что взрыв связан с Пригожиным

В сети уже распространяют теорию о том, что подрыв Татарского, как и смерть Дугиной, имеют прямую связь с Пригожиным. Мол, это нанесет удар по его давнему оппоненту – первому заместителю администрации Путина Сергею Кириенко, являющемуся главным противником политической карьеры Пригожина. И что после убийства Дугиной позиции Кириенко в политике ослабли, а теперь его вообще могут снять с должности.

Кроме этого, россияне уже нашли "пасхалку" во взрывной статуэтке – мол, Кириенко стал первым, кто начал вручать статуэтки российским "военкорам".

При этом в полиции уже рассматривают версию, что девушку, которая принесла статуэтку на пропагандистское действо, могли использовать и она могла не знать о том, что принесла взрывчатку. А взрывное устройство активировали посредством радиосигнала, и для этого необязательно находиться в помещении. Очевидец происшествия рассказывает, что между Татарским и девушкой, которая могла принести взрывчатку, очевидно была связь. Сначала ее со статуэткой не пропустили, потому что "там может быть взрывчатка". Но потом сам Татарский попросил ее принести.

Впрочем, это только одна из теорий. Теперь есть ряд версий случившегося. Однако самая главная зацепка российских стражей порядка все же статуэтка со взрывным устройством, ведь взрыв произошел незадолго после того, как ему ее вручили.

Ким намекнул, что это дело рук спецслужб России

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким намекнул, что обычно, когда происходит теракт в России, это дело рук спецслужб России.

Заметим, что кафе, в котором произошел взрыв, раньше напрямую принадлежало Пригожину. А сейчас оно записано на его компанию "Конкорд". Пригожин пока не выходил на связь и никак не комментировал смерть Владлена Татарского.