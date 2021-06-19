О таких случаях выяснили, когда появилась информация о передаче данных посольству России. Как отметил мэр столицы Португалии Фернандо Медина, такие "сливы" случались по меньшей мере 52 раза.

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Данные получали посольства Китай, Израиль и Россия

Личные данные за границу передавали в период 2018 – 2019 годов. Мэр не сообщил, какие именно посольства получали информацию, однако в СМИ упоминали дипведомства Китая, Израиля и России.

Одна из организаторов обнаружила, что ее личные данные – в посольстве

Тревогу забила одна из организаторов акции, она сообщила, что ее личная информация – в посольстве России в Португалии. Проблема в том, что у протестующей – российско-португальское гражданство, потому она не знает, впустят ли ее теперь на российскую территорию.

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Обратите внимание! Мэр Лиссабона признал, что проверка этих случаев доказала, что данные организаторов передавали незаконно. Общий регламент Евросоюза запрещает такой обмен данными.