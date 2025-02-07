Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild. Отмечается, что для проведения анализа издание оценило численность населения всех стран и регионов на земле – это более 250 географических зон.

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К власти приходят политики пожилого возраста

По данным журналистов, из примерно 8 миллиардов населения Земли около 5,4 миллиардов людей, то есть 67,5%, находится под властью мужчин старше 70 лет.

По состоянию на 2025 год рекордсменом по возрасту стал Поль Бийя – президент Камеруна. Сейчас ему 91 год, и он занимает свою должность уже 42 года. В то же время средний возраст населения в Камеруне составляет чуть менее 18 лет.

Согласно результатам исследования, только 28 стран и территорий находятся под властью женщин. Крупнейшие среди них – Мексика и Италия. Таким образом, женщины управляют примерно 380 миллионами человек – это чуть меньше 5% населения мира.

Интересно, что больше равенства по возрасту и полу можно увидеть в Северной Европе. В частности Исландией руководит Криструн Фростадоуттир – пока самая молодая премьер-министр в мире. Когда она вступила в должность в декабре 2024 года, ей было 36 лет и семь месяцев. Также в Финляндии должность премьер-министра с 2019 по 2023 годы занимала Санна Марин – ей было всего 34 года, когда она вступила в должность.

Стоит отметить, что при анализе данных журналисты Bild считали правителями не номинальных глав государств, а тех, кто фактически принимает ключевые решения.