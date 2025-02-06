К власти может прийти еще более опасная фигура, что приведет к проблемам во всем мире. Поэтому политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 Канала сказал, что Россию стоит обезвреживать не только во времена правления Путина.

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Выгодно ли Украине устранение Путина

Чем слабее Путин, тем больше вероятность, что его отстранят от власти. И тут возникает вопрос: будет ли это выгодно для Украины.

Важно помнить, что после Путина к власти может прийти не менее опасная фигура, как, например, помощник диктатора Николай Патрушев или другой радикальный лидер, который может принимать неадекватные решения.

Есть риск, что такой новый лидер может попытаться решить конфликт с Арменией или Грузией, или усилить пропаганду в Беларуси, заставив ее к военной подготовке и использовав белорусские войска как заградотряды для атаки на Литву или Польшу.

Россия – это большая страна с мощным мобилизационным потенциалом и ядерным оружием, и обезвреживание этой угрозы должно быть приоритетом не только во времена Путина,

– подчеркнул Тизенгаузен.

По его словам, если бы население России было подобно по численности к Украине, война уже давно была бы завершена, и вообще вероятность, что Путин начал бы боевые действия, была бы минимальной.

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Кто видит слабость Путина

Тизенгаузен также отметил, что слабость Путина становится очевидной после его потери влияния в Сирии, и именно в этих условиях другие диктаторы могут увидеть возможность для своих амбиций.

"Президент Турции Реджеп Эрдоган забрал Сирию, и именно его стоит бояться Путину. В то же время Запада, который поощряет сесть с ним за стол переговоров и не доводить ситуацию до крайностей, он может меньше бояться", – добавил политтехнолог.

К слову, Путин имеет проблемы с пополнением войск человеческим ресурсом. Военнослужащий Кирилл Сазонов сказал, что Россия теряет больше личного состава за месяц, чем мобилизует.