До влади може прийти ще більш небезпечна фігура, що призведе до проблем у всьому світі. Тому політтехнолог Борис Тизенгаузен в етері 24 Каналу сказав, що Росію варто знешкоджувати не лише за часів правління Путіна.

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Чи вигідне Україні усунення Путіна

Чим слабший Путін, тим більша ймовірність, що його усунуть від влади. І тут виникає питання: чи буде це вигідно для України.

Важливо пам'ятати, що після Путіна до влади може прийти не менш небезпечна фігура, як, наприклад, помічник диктатора Ніколай Патрушев або інший радикальний лідер, який може ухвалювати неадекватні рішення.

Є ризик, що такий новий лідер може спробувати розв'язати конфлікт з Вірменією чи Грузією, або посилити пропаганду в Білорусі, змусивши її до військового вишколу та використавши білоруські війська як загородзагони для атаки на Литву чи Польщу.

Росія – це велика країна з потужним мобілізаційним потенціалом та ядерною зброєю, і знешкодження цієї загрози має бути пріоритетом не тільки за часів Путіна,

– наголосив Тизенгаузен.

За його словами, якби населення Росії було подібне за чисельністю до України, війна вже давно була б завершена, та і взагалі ймовірність, що Путін розпочав би бойові дії, була б мінімальною.

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Хто бачить слабкість Путіна

Тизенгаузен також наголосив, що слабкість Путіна стає очевидною після його втрати впливу в Сирії, і саме в цих умовах інші диктатори можуть побачити можливість для своїх амбіцій.

"Президент Туреччини Реджеп Ердоган забрав Сирію, і саме його варто боятися Путіну. Водночас Заходу, який заохочує сісти з ним за стіл переговорів та не доводити ситуацію до крайнощів, він може менше боятися", – додав політтехнолог.

До слова, Путін має проблеми з поповненням військ людським ресурсом. Військовослужбовець Кирило Сазонов сказав, що Росія втрачає більше особового складу за місяць, ніж мобілізує.