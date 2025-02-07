Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild. Зазначається, що для проведення аналізу видання оцінило чисельність населення всіх країн і регіонів на землі – це понад 250 географічних зон.

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До влади приходять політики похилого віку

За даними журналістів, із приблизно 8 мільярдів населення Землі близько 5,4 мільярдів людей, тобто 67,5%, перебуває під владою чоловіків старше 70 років.

Станом на 2025 рік рекордсменом за віком став Поль Бія – президент Камеруну. Зараз йому 91 рік, і він обіймає свою посаду вже 42 роки. Водночас середній вік населення в Камеруні становить трохи менше 18 років.

Відповідно до результатів дослідження, лише 28 країн і територій перебувають під владою жінок. Найбільші серед них – Мексика та Італія. Таким чином, жінки керують приблизно 380 мільйонами осіб – це трохи менше ніж 5% населення світу.

Цікаво, що більше рівності за віком і статтю можна побачити в Північній Європі. Зокрема Ісландією керує Кріструн Фростадоуттір – наразі наймолодша прем'єр-міністерка у світі. Коли вона вступила на посаду в грудні 2024 року, їй було 36 років і сім місяців. Також у Фінляндії посаду прем'єр-міністра з 2019 по 2023 роки обіймала Санна Марін – їй було лише 34 роки, коли вона вступила на посаду.

Варто зазначити, що при аналізі даних журналісти Bild вважали правителями не номінальних глав держав, а тих, хто фактично ухвалює ключові рішення.