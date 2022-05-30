Об этом рассказала супруга воина "Азова" Наталья Зарицкая во время пресс-брифинга для семей защитников Мариуполя.

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Женщина призналась, что с начала войны узнавала от мужчины обо всем, что происходило в заблокированном Мариуполе. А сейчас ее муж находится в плену.

Есть ли коммуникация с властью

По словам жены военного из Мариуполя, сначала власти не общались с ними, но впоследствии этот вопрос наладился.

С нами общаются представители власти. Сейчас повсюду, где бы и не стучали, нам открывают,

– заявила Наталья.

Она рассказала, что на этой неделе должны заработать важные шаги:

создание горячей линии для семей защитников Мариуполя,

создание алгоритмов работы в определенных случаях,

решение вопроса, как связываться с находящимися в плену защитниками Мариуполя.

"Мы общаемся по этим вопросам. Я благодарна не только правительству Украины, но и правительствам других стран, которые помогли в этом", – добавила она.

Есть ли коммуникация с Красным Крестом

Наталья Зарицкая подчеркнула, что нет никаких активных действий от Красного Креста.

Когда я связывалась с представителем этой организации, то даже не получила ответа на свой вопрос "Находится ли Красный Крест в тех местах, куда забрали военных из Мариуполя",

– сообщила она.

Жена защитника призналась, что ей бы очень хотелось, чтобы у защитников Мариуполя был такой представитель, который бы проверял условия соблюдения Женевской конвенции.

Ранее жена защитника Мариуполя Наталья Зарицкая рассказала о последнем разговоре с мужем 17 мая. Он написал ей, что из 32 его собратьев во взводе 24 погибли. 8 военных уцелели, из них только один был не ранен. Пока она не знает, что с мужем и в каком он состоянии.

Эвакуация из "Азовстали": что известно

16 мая из "Азовстали" началась эвакуация раненых украинских военных. Высшее военное руководство приказало защитникам Мариуполя сохранить свои жизни.

Украинских воинов увезли на временно оккупированные территории. В частности, они должны быть в Новоазовске и Оленовке. Британская разведка подсчитала, что в общей сложности из "Азовстали" вышло около 1 700 украинских воинов.

В Минобороны сразу объяснили, что бойцов должны обменять на российских пленных. Хотя пропагандисты заявили, мол, хотят устроить судебную расправу над защитниками Мариуполя. Президент Владимир Зеленский заверил, что обмен должен состояться.

Президент добавил, что дальнейшая ситуация полностью зависит от сторон, взявших на себя обязательства по защитникам Мариуполя. Речь идет об ООН, Красном Кресте и России.

Жена Дениса Прокопенко Екатерина рассказала, что смогла поговорить с мужем. По его словам, бойцов удерживают в более или менее нормальных условиях.

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