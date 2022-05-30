Про це розповіла дружина воїна "Азову" Наталка Зарицька під час пресбрифінгу для родин захисників Маріуполя.

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Жінка зізналася, що з початку війни дізнавалася від чоловіка про все, що відбувалося в заблокованому Маріуполі. А зараз її чоловік перебуває в полоні.

Чи є комунікація з владою

За словами дружини військового з Маріуполя, спочатку влада не комунікувала з ними, але згодом це питання налагодилося.

З нами комунікують представники влади. Зараз всюди, де б и не стукали, нам відкривають,

– заявила Наталка.

Вона розповіла, що цього тижня мають запрацювати важливі кроки:

створення гарячої лінії для родин захисників Маріуполя,

створення алгоритмів роботи у певних випадках,

вирішення питання, як зв'язуватися з захисниками Маріуполя, які перебувають у російському полоні.

"Ми комунікуємо з цих питань. Я вдячна не тільки урядові України, а й урядам інших країн, які допомогли в цьому", – додала вона.

Чи є комунікація з Червоним Хрестом

Наталка Зарицька наголосила, що немає ніяких активних дій від Червоного Хреста.

Коли я зв'язувалося з представником цієї організації, то навіть не отримала відповіді на своє питання "Чи знаходиться Червоний хрест в тих місцях, куди забрали військових з Маріуполя",

– повідомила вона.

Дружина захисника зізналася, що їй би дуже хотілося, щоб біля захисників Маріуполя був такий представник, який перевіряв би умови, чи дотримуються Женевської конвенції.

Раніше дружина захисника Маріуполя Наталка Зарицька розповіла про останню розмову з чоловіком 17 травня. Він написав їй, що з 32 його побратимів у взводі 24 загинули. 8 військових вціліли, з них тільки один був не поранений. Наразі вона не знає, що з чоловіком та в якому він стані.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

16 травня з "Азовсталі" розпочалася евакуація поранених українських військових. Вище військове керівництво дало наказ захисникам Маріуполя зберегти свої життя.

Українських воїнів вивезли на тимчасово окуповані території. Зокрема, вони мали бути в Новоазовську та Оленівці. Британська розвідка підрахувала, що загалом з "Азовсталі" вийшло близько 1 700 українських воїнів.

У Міноборони одразу пояснили, що бійців мають обміняти на російських полонених. Хоча пропагандисти заявили, мовляв, хочуть влаштувати судову розправу над захисниками Маріуполя. Президент Володимир Зеленський запевнив, що обмін має відбутись.

Президент додав, що подальша ситуація повністю залежить від сторін, які взяли на себе зобов'язання щодо захисників Маріуполя. Йдеться про ООН, Червоний Хрест та Росію.

Дружина Дениса Прокопенка Катерина розповіла, що зуміла поговорити з чоловіком. За його словами, бійців утримують у більш-менш нормальних умовах.

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