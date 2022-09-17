Анатомия "красной" культуры
Это определяется управленческой культурой российской системы. Кто немного знает об интегральной динамике – "красная" культура.
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Кто не знает – такой цветной термин закрепился за гиперцентрализованной управленческой системой, культивирующей силу, личную лояльность, микроменеджмент, власть "приближенных к телу", мачизм "альфа-самца" на вершине (а точнее, в центре концентрических кругов власти), часто также страх и взаимные подозрения.
Нас сейчас интересует, как "красная" культура будет реагировать на ошибку и слабость лидера. Реакция на ошибку или слабость в "красной" культуре очень резкая – конец лидера (это вам не "зеленая" культура, поощряющая ошибки, но это другая история). Причина состоит в источнике легитимности лидера: он занял свое место именно через силу и харизму ("метку богов"), следовательно, утраченная им сила (или благосклонность небожителей) угрожает всей системе.
В "красных" государствах древнего мира слабый правитель должен был уйти (чаще всего – на тот свет), более того – убийца царя автоматически становился царем (смотрите "Золотая ветвь" Дж. Фрезера). В менее жестких системах (например, в бизнесе), если удача действительно отворачивается от "красного" лидера, его последователи просто уходят.
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Постигнет ли путина судьба Акелы
Принцип непрощения ошибки хорошо знаком нам с детства: "Акела ошибся! Он больше не может быть вожаком стаи!".
Очевидно, в таких условиях "красный" лидер ошибки никогда не признает, а его "двор" (наиболее приближенный круг, полностью зависимый от лидера, потому что от смены лидера рискует потерять все) охотно объяснит, что так и было задумано, что это их мудрый вождь снова всех переиграл, что это договорняк или многоходовка.
Чтобы такие системы не были хрупкими, у лидера "красной" управленческой культуры есть ряд предохранителей. Пропаганда и ложь, разовая щедрая раздача благ подданным, их изученная беспомощность, тотальная зависимость и страх жителей "двора" – все это смягчает разрушительный эффект ошибок.
Последняя ошибка кровавого карлика
Действительно, нынешняя российская система страхом, деньгами и пропагандой предотвращает критику лидера. "Глубинный народ" побурчит и перестанет, холодильник никогда не победит телевизор, а голодных бунтов не стоит ожидать: москва не почувствовала войны (это один из законов удерживания власти в россии), а "глубинка" живет по принципу, озвученному Жванецким: "Не жили хорошо, так и не стоит начинать".
Но народ и не субъект политики. Нет ни гражданского общества, ни среднего класса, ни региональных элит, ни даже олигархов. Вместо этого есть "башни кремля" и взлелеянные ими собственные вооруженные и пропагандистские отряды. Сбрасывать лидера для них невыгодно: он единственный их источник легитимности. Но можно воспользоваться слабостью лидера, чтобы получить большую часть общего пирога.
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Следовательно, непосредственным следствием ошибки лидера будет не дворцовый переворот (слишком рано, да и замены нет), а чрезвычайное усиление борьбы кланов. Украинцы будут наблюдать за этим, развернув на всю ширину трибун лозунг "сожрите друг друга".
Но пока все это безопасно для путина. Поэтому ошибки должны накапливаться и быть очевидными. А еще важно, чтобы в системе появлялись маргиналы, не признающие правила игры, не очень боящиеся и имеющие хорошую мотивацию по принципу "кто был никем, тот станет всем".
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