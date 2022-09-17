Анатомия "красной" культуры

Это определяется управленческой культурой российской системы. Кто немного знает об интегральной динамике – "красная" культура.

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Кто не знает – такой цветной термин закрепился за гиперцентрализованной управленческой системой, культивирующей силу, личную лояльность, микроменеджмент, власть "приближенных к телу", мачизм "альфа-самца" на вершине (а точнее, в центре концентрических кругов власти), часто также страх и взаимные подозрения.

"Красная" управленческая культура способна собирать ресурсы для большого действия, но имеет лишь краткосрочные цели (у нее нет ощущения времени, следовательно, не может быть и стратегии, только тактика), не умеет учиться на ошибках и обычно не переживает своего основателя. По сути, это культура "взрослых подростков" с комплексами, хотя на короткое время может пригодиться для преодоления кризисной ситуации.

Нас сейчас интересует, как "красная" культура будет реагировать на ошибку и слабость лидера. Реакция на ошибку или слабость в "красной" культуре очень резкая – конец лидера (это вам не "зеленая" культура, поощряющая ошибки, но это другая история). Причина состоит в источнике легитимности лидера: он занял свое место именно через силу и харизму ("метку богов"), следовательно, утраченная им сила (или благосклонность небожителей) угрожает всей системе.

В "красных" государствах древнего мира слабый правитель должен был уйти (чаще всего – на тот свет), более того – убийца царя автоматически становился царем (смотрите "Золотая ветвь" Дж. Фрезера). В менее жестких системах (например, в бизнесе), если удача действительно отворачивается от "красного" лидера, его последователи просто уходят.

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Постигнет ли путина судьба Акелы

Принцип непрощения ошибки хорошо знаком нам с детства: "Акела ошибся! Он больше не может быть вожаком стаи!".

Очевидно, в таких условиях "красный" лидер ошибки никогда не признает, а его "двор" (наиболее приближенный круг, полностью зависимый от лидера, потому что от смены лидера рискует потерять все) охотно объяснит, что так и было задумано, что это их мудрый вождь снова всех переиграл, что это договорняк или многоходовка.

Чтобы такие системы не были хрупкими, у лидера "красной" управленческой культуры есть ряд предохранителей. Пропаганда и ложь, разовая щедрая раздача благ подданным, их изученная беспомощность, тотальная зависимость и страх жителей "двора" – все это смягчает разрушительный эффект ошибок.

Последняя ошибка кровавого карлика

Поэтому не ждите, пожалуйста, немедленных дворцовых переворотов в россии. Сталин в 1945 говорил, что любой народ, не считая российского, вынес бы собственных правителей за провалы лета 1941. Не знаю, нужно ли списать это на особенности российского народа, сформированные веками самодержавия, либо вкладом самого Сталина в политику ужаса.

Действительно, нынешняя российская система страхом, деньгами и пропагандой предотвращает критику лидера. "Глубинный народ" побурчит и перестанет, холодильник никогда не победит телевизор, а голодных бунтов не стоит ожидать: москва не почувствовала войны (это один из законов удерживания власти в россии), а "глубинка" живет по принципу, озвученному Жванецким: "Не жили хорошо, так и не стоит начинать".

Но народ и не субъект политики. Нет ни гражданского общества, ни среднего класса, ни региональных элит, ни даже олигархов. Вместо этого есть "башни кремля" и взлелеянные ими собственные вооруженные и пропагандистские отряды. Сбрасывать лидера для них невыгодно: он единственный их источник легитимности. Но можно воспользоваться слабостью лидера, чтобы получить большую часть общего пирога.

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Следовательно, непосредственным следствием ошибки лидера будет не дворцовый переворот (слишком рано, да и замены нет), а чрезвычайное усиление борьбы кланов. Украинцы будут наблюдать за этим, развернув на всю ширину трибун лозунг "сожрите друг друга".

Но пока все это безопасно для путина. Поэтому ошибки должны накапливаться и быть очевидными. А еще важно, чтобы в системе появлялись маргиналы, не признающие правила игры, не очень боящиеся и имеющие хорошую мотивацию по принципу "кто был никем, тот станет всем".

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