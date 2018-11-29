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      Власть должна объяснить народу, что предусматривает военное положение, – Игорь Луценко

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      Игорь Луценко
      Игорь Луценко / radiosvoboda.org

      В условиях военного положения власть, а прежде всего Главнокомандующий Петр Порошенко, должен объяснять людям все, что происходит сейчас в стране. Только так можно обеспечить доверие и укрепить государство.

      Об этом в своем блоге на "УП" написал народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко.

      Прежде всего, убежден политик, власть должна использовать военное положение как политическую и информационную возможность.

      "Самый главный враг, который будет нас атаковать во время возможной дальнейшей агрессии России – это паника. Паника вырастает из вакуума информации, из дефицита правды и профицита лжи. Уже сейчас мы видим, как будут действовать российские информационные войска. Будет огромное количество фейков, будут ложные слухи. Со всем этим надо уже сейчас бороться и объяснять всем категориям граждан, что происходит и что ожидается от них", – отметил он.

      У людей много вопросов: где и какая помощь нужна в случае масштабного наступления России, за что отвечает местная власть, какие права у военных и полиции – все это надо объяснять, убежден Игорь Луценко.

      Со своей стороны власть должна ежедневно отчитываться, на всех уровнях, какие меры, кроме секретных, были предприняты в течение дня, добавил он.

      Граждане должны понимать, ради чего они рискуют потенциальным сужением их прав, что в это время делают чиновники в погонах и без них, чтобы этот правовой режим не всплывал, а был использован максимально. Так может родиться доверие. Ибо без таких отчетов наш противник только использует военное положение против нас самих,
      – отметил депутат от "Батькивщины".

      Игорь Луценко отмечает, все бремя ситуации после введения военного положения не должно лечь на граждан.

      "Нужно донести до всех, что режим военного положения – это время, когда чиновники, государство работают по графику 24/7, берут на себя гораздо больше нагрузки, чем обыватель. Тогда это будет укрепление государства", – считает политик.

      Кроме того, нужно также жестко наказывать тех чиновников, которые используют военное положение в собственных интересах, добавил народный депутат.

      Если власть будет продолжать воровать, проявлять равнодушие и допускать разгул бандитизма, рейдерства – такое военное положение будет работать на деструкцию страны, подытожил Игорь Луценко.

      Теги: Новости политики Петр Порошенко ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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