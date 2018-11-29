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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Влада має пояснити народу, що передбачає воєнний стан, – Ігор Луценко

      104 Читать новость на русском
      Ігор Луценко
      Ігор Луценко / radiosvoboda.org

      В умовах воєнного стану влада, а насамперед Головнокомандувач Петро Порошенко, має пояснювати людям все, що відбувається зараз у країні. Тільки так можна забезпечити довіру та зміцнити державу.

      Про це у своєму блозі на "УП" написав народний депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко.

      Насамперед, переконаний політик, влада мусить використовувати воєнний стан як політичну та інформаційну можливість.

      "Найголовніший ворог, який нас атакуватиме під час можливої подальшої агресії Росії – це паніка. Паніка виростає з вакууму інформації, з дефіциту правди і профіциту брехні. Уже зараз ми бачимо, як діятимуть російські інформаційні війська. Буде величезна кількість фейків, будуть неправдиві чутки. З усім цим треба вже зараз боротися і пояснювати усім категоріям громадян, що відбувається і що очікується від них", – зазначив він.

      Влада має щоденно звітувати, на усіх рівнях, які заходи, окрім секретних, було здійснено протягом дня, додав він.

      Громадяни мусять розуміти, заради чого вони ризикують потенційним звуженням їхніх прав, що в цей час роблять чиновники у погонах і без них, щоб цей правовий режим не спливав, а був використаний максимально. Так може народитися довіра. Бо без таких звітів наш противник лише використає воєнний стан проти нас самих,
      – зауважив депутат від "Батьківщини".

      Ігор Луценко наголошує, весь тягар ситуації після запровадження воєнного стану не повинен лягти на громадян.

      "Слід донести до усіх, що режим воєнного стану – це час, коли чиновники, держава працюють за графіком 24/7, беруть на себе набагато більше навантаження, ніж обиватель. Тоді це буде зміцнення держави", – вважає політик.

      Окрім того, потрібно також жорстко карати тих посадовців, які використовують воєнний стан у власних інтересах, додав народний депутат.

      Якщо влада продовжуватиме красти, проявляти байдужість і допускати розгул бандитизму, рейдерства – такий воєнний стан працюватиме на деструкцію країни, підсумував Ігор Луценко.

      Теги: Новини політики ВО Батьківщина Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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