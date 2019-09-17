Власть может оказаться на месте Гонтаревой, – эксперт
В последние месяцы на экс-главу НБУ Валерию Гонтареву свалилось немало несчастий. После последнего инцидента – поджога дома – Владимир Зеленский поручил главе СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию.
Политический эксперт Алексей Минаков в эфире 24 канала сказал: "Власть должна понять, что на месте Гонтаревой могут быть и они".
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"Если они будут делать какие-то непопулярные шаги, но важные для государства, то так же могут поступить и против них. Возможно даже в больших масштабах и жестче", – подчеркнул Минаков.
По его словам, такие случаи должны быть на личном контроле у ключевых правоохранительных органов.
Конечно, мы должны узнать по конечному счету, кто это делает. Чтобы это не оставалось без ответов,
– добавил эксперт.
За последний месяц произошло три нападения на Гонтареву и ее родных / Инфографика 24 канала