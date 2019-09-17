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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Власть может оказаться на месте Гонтаревой, – эксперт

      75 Читати новину українською
      Алексей Минаков
      Алексей Минаков / 24 канал

      В последние месяцы на экс-главу НБУ Валерию Гонтареву свалилось немало несчастий. После последнего инцидента – поджога дома – Владимир Зеленский поручил главе СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию.

      Политический эксперт Алексей Минаков в эфире 24 канала сказал: "Власть должна понять, что на месте Гонтаревой могут быть и они".

      К слову: Почему Гонтаревой может быть выгодна порча собственного имущества

      "Если они будут делать какие-то непопулярные шаги, но важные для государства, то так же могут поступить и против них. Возможно даже в больших масштабах и жестче", – подчеркнул Минаков.

      По его словам, такие случаи должны быть на личном контроле у ключевых правоохранительных органов.

      Конечно, мы должны узнать по конечному счету, кто это делает. Чтобы это не оставалось без ответов,
      – добавил эксперт.

      гонтарева
      За последний месяц произошло три нападения на Гонтареву и ее родных / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Поджог дома Гонтаревой Валерия Гонтарева Пожар Лондон Расследования Владимир Зеленский СБУ
      Источник: 24 канал
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