Власть может оказаться на месте Гонтаревой, – эксперт

В последние месяцы на экс-главу НБУ Валерию Гонтареву свалилось немало несчастий. После последнего инцидента – поджога дома – Владимир Зеленский поручил главе СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию.

Политический эксперт Алексей Минаков в эфире 24 канала сказал: "Власть должна понять, что на месте Гонтаревой могут быть и они".

К слову: Почему Гонтаревой может быть выгодна порча собственного имущества

"Если они будут делать какие-то непопулярные шаги, но важные для государства, то так же могут поступить и против них. Возможно даже в больших масштабах и жестче", – подчеркнул Минаков.

По его словам, такие случаи должны быть на личном контроле у ключевых правоохранительных органов.

Конечно, мы должны узнать по конечному счету, кто это делает. Чтобы это не оставалось без ответов,

– добавил эксперт.



За последний месяц произошло три нападения на Гонтареву и ее родных / Инфографика 24 канала