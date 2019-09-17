23:37
17 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Натуральний тиран Путін. Турецькі понти перед Ердоганом
      Вєсті Кремля
      21:34, сьогодні
      Вєсті.UA: Коломойський прокляв Гонтареву. Приходько вляпалася в "Батьківщину"
      Вєсті.UA
      19:17, сьогодні
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА

      Влада може опинитись на місці Гонтаревої, – експерт

      177 Читать новость на русском
      Олексій Мінаков
      Олексій Мінаков / 24 канал

      В останні місяці на ексочільницю НБУ Валерію Гонтареву звалилось чимало нещасть. Після останнього інциденту – підпалу будинку – Володимир Зеленський доручив голові СБУ Івану Баканову приєднатися до розслідування.

      Політичний експерт Олексій Мінаков в ефірі 24 каналу сказав: "Влада має зрозуміти, що на місті Гонтаревої можуть бути й вони".

      До слова: Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна

      "Якщо вони будуть робити якісь непопулярні кроки, але важливі для держави, то те саме можуть вчинити й проти них. Можливо навіть в більших масштабах і жорсткіше", – наголосив Мінаков. 

      За його словами, такі випадки мають бути на особистому контролі в ключових правоохоронних органів.

      Звичайно, що ми повинні дізнаватись за кінцевим рахунком, хто це робить. Щоб це не залишалось без відповідей,
      – додав експерт.

      гонтарева
      За останній місяць сталось три напади на Гонтареву та її рідних / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Лукашенко назвав країну, яка допоможе закінчити війну на Донбасі
      сьогодні
      11031
      Теги: Новини України Новини політики Валерія Гонтарева Пожежа Підпал будинку Гонтаревої СБУ Володимир Зеленський Розслідування Лондон
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пропагандисты в Варшаве, запрет украинских СМИ и взрывы на полуострове: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Пропагандисты в Варшаве, запрет украинских СМИ и взрывы на полуострове: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 522
      Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати
      сьогодні , 20:00 Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати
      Ірина Юрковська 2039
      Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна
      сьогодні , 18:03 Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна
      Ірина Поліщук 1787
      Письмо из Луганска: о войне устали слушать и говорить
      сьогодні , 17:00 Письмо из Луганска: о войне устали слушать и говорить
      Ольга Черненко 1280
      Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"
      сьогодні , 16:02 Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"
      Інна Жолобович 2061
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук