Влада може опинитись на місці Гонтаревої, – експерт

В останні місяці на ексочільницю НБУ Валерію Гонтареву звалилось чимало нещасть. Після останнього інциденту – підпалу будинку – Володимир Зеленський доручив голові СБУ Івану Баканову приєднатися до розслідування.

Політичний експерт Олексій Мінаков в ефірі 24 каналу сказав: "Влада має зрозуміти, що на місті Гонтаревої можуть бути й вони".

До слова: Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна

"Якщо вони будуть робити якісь непопулярні кроки, але важливі для держави, то те саме можуть вчинити й проти них. Можливо навіть в більших масштабах і жорсткіше", – наголосив Мінаков.

За його словами, такі випадки мають бути на особистому контролі в ключових правоохоронних органів.

Звичайно, що ми повинні дізнаватись за кінцевим рахунком, хто це робить. Щоб це не залишалось без відповідей,

– додав експерт.



За останній місяць сталось три напади на Гонтареву та її рідних / Інфографіка 24 каналу