Влада може опинитись на місці Гонтаревої, – експерт
В останні місяці на ексочільницю НБУ Валерію Гонтареву звалилось чимало нещасть. Після останнього інциденту – підпалу будинку – Володимир Зеленський доручив голові СБУ Івану Баканову приєднатися до розслідування.
Політичний експерт Олексій Мінаков в ефірі 24 каналу сказав: "Влада має зрозуміти, що на місті Гонтаревої можуть бути й вони".
До слова: Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна
"Якщо вони будуть робити якісь непопулярні кроки, але важливі для держави, то те саме можуть вчинити й проти них. Можливо навіть в більших масштабах і жорсткіше", – наголосив Мінаков.
За його словами, такі випадки мають бути на особистому контролі в ключових правоохоронних органів.
Звичайно, що ми повинні дізнаватись за кінцевим рахунком, хто це робить. Щоб це не залишалось без відповідей,
– додав експерт.
За останній місяць сталось три напади на Гонтареву та її рідних / Інфографіка 24 каналу