11:09
30 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Власть побоялась закрывать церкви во время карантина, – социолог

      - Читати новину українською
      Власть не закрыла храмы на карантин, потому что боялась конфликта
      Власти побоялись конфликтовать с церковью из-за карантина / uk.wikipedia.org

      После введения карантина большинство стран начали закрывать религиозные храмы, чтобы избежать скопления людей. В Украине храмы не закрывали, и это свидетельствует о слабости власти, которая побоялась конфликтовать с церковью.

      Во всех странах карантины для нераспространения коронавируса начинались с закрытия всех заведений массовой концентрации населения. Среди этих заведений были и церкви, синагоги, мечети, рассказала директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Элла Либанова в интервью "РБК-Украина".

      Важно Все монахи Киево-Печерской лавры заразились COVID-19: УПЦ МП опровергла свою же информацию

      Заметим, в Украине церкви на время карантина не закрывали, однако для верующих и священнослужителей действовали жесткие карантинные правила.

      Отсутствие жесткой политики в этом плане (в закрытии храмов на карантин – 24 канал) свидетельствует о слабости власти, о ее неуверенности в своих возможностях добиться выполнения такого запрета,
      – отметила социолог.

      На уточняющий вопрос, власть не решилась на закрытие церквей учитывая вероятное сопротивление религиозного сообщества, Либанова ответила: "да, побоялась". Также социолог считает, что история с незакрытием храмов повлияет скорее на оценку действий власти, а не на отношение к церкви.

      Вспышка коронавируса и церковь: главные факты

      • Наибольшую вспышку коронавируса зафиксировали среди священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, которая не придерживалась правил карантина и продолжала собирать верующих на массовые богослужения.
      • В Киево-Печерской лавре заболели более 100 человек, поэтому ее закрыли на карантин. От COVID-19 там умерли насельники Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий, иеродиакон Наум и монах Никодим.
      • На Пасху значительные нарушения карантина были зафиксированы также в Святогорской и Почаевской лаврах, принадлежащих УПЦ МП. Полиция уже начала расследование.
      • Город Почаев после Пасхальных праздников срочно закрыли на въезд и выезд, ведь там резко возросло количество больных коронавирусом.
      • Из-за такого поведения людей и священнослужителей Минздрав ожидает всплеск заболеваемости коронавирусом в течение 2 недель после Пасхи за несоблюдение Московским патриархатом в Украине правил карантина.

      Важно: по Состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировано 10 406 случаев коронавируса. 1238 человек уже вылечились, еще 261 человек – к сожалению, умерли.

       

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине УПЦ МП Президент Украины Религия Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Он стал бесполезным: почему падает рейтинг Путина
      сегодня , 00:30 Он стал бесполезным: почему падает рейтинг Путина
      Іван Яковина
      Кто больше всех спасал Италию от коронавуриса
      29 апреля , 22:00 Кто больше всех спасал Италию от коронавуриса
      Олександр Коваленко