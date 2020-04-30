Власть побоялась закрывать церкви во время карантина, – социолог

После введения карантина большинство стран начали закрывать религиозные храмы, чтобы избежать скопления людей. В Украине храмы не закрывали, и это свидетельствует о слабости власти, которая побоялась конфликтовать с церковью.

Во всех странах карантины для нераспространения коронавируса начинались с закрытия всех заведений массовой концентрации населения. Среди этих заведений были и церкви, синагоги, мечети, рассказала директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Элла Либанова в интервью "РБК-Украина".

Важно Все монахи Киево-Печерской лавры заразились COVID-19: УПЦ МП опровергла свою же информацию

Заметим, в Украине церкви на время карантина не закрывали, однако для верующих и священнослужителей действовали жесткие карантинные правила.

Отсутствие жесткой политики в этом плане (в закрытии храмов на карантин – 24 канал) свидетельствует о слабости власти, о ее неуверенности в своих возможностях добиться выполнения такого запрета,

– отметила социолог.

На уточняющий вопрос, власть не решилась на закрытие церквей учитывая вероятное сопротивление религиозного сообщества, Либанова ответила: "да, побоялась". Также социолог считает, что история с незакрытием храмов повлияет скорее на оценку действий власти, а не на отношение к церкви.

Вспышка коронавируса и церковь: главные факты

Наибольшую вспышку коронавируса зафиксировали среди священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата , которая не придерживалась правил карантина и продолжала собирать верующих на массовые богослужения.

Украинской православной церкви , которая не придерживалась правил карантина и продолжала собирать верующих на массовые богослужения. В Киево-Печерской лавре заболели более 100 человек, поэтому ее закрыли на карантин. От COVID-19 там умерли насельники Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий, иеродиакон Наум и монах Никодим.

На Пасху значительные нарушения карантина были зафиксированы также в Святогорской и Почаевской лаврах, принадлежащих УПЦ МП. Полиция уже начала расследование.

Город Почаев после Пасхальных праздников срочно закрыли на въезд и выезд, ведь там резко возросло количество больных коронавирусом.

Из-за такого поведения людей и священнослужителей Минздрав ожидает всплеск заболеваемости коронавирусом в течение 2 недель после Пасхи за несоблюдение Московским патриархатом в Украине правил карантина.

Важно: по Состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировано 10 406 случаев коронавируса. 1238 человек уже вылечились, еще 261 человек – к сожалению, умерли.