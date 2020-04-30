Влада побоялася закривати церкви у час карантину, – соціолог

Після введення карантину більшість країн почали закривати релігійні храми, аби уникнути скупчення людей. В Україні храми не закривали, і це свідчить про слабкість влади, яка побоялася конфліктувати з церквою.

У всіх країнах карантини для непоширення коронавірусу починалися з закриття всіх закладів масової концентрації населення. Серед цих закладів були і церкви, синагоги, мечеті, розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук Елла Лібанова в інтерв'ю "РБК-Україна".

Важливо Усі монахи Києво-Печерської лаври заразилися COVID-19: УПЦ МП спростувала свою ж інформацію

Зауважимо, в Україні церкви на час карантину не закривали, однак для вірян і священнослужителів діяли жорсткі карантинні правила.

Відсутність жорсткої політики в цьому плані (у закритті храмів на карантин – 24 канал) свідчить про слабкість влади, про її невпевненість у своїх можливостях домогтися виконання такої заборони,

– зазначила соціолог.

На уточнююче питання, чи влада не наважилась на закриття церков з огляду на ймовірний спротив релігійної спільноти, Лібанова відповіла: "так, побоялась". Також соціолог вважає, що історія з незакриттям храмів вплине радше на оцінку дій влади, а не на ставлення до церкви.

Спалах коронавірусу і церква: головні факти

Найбільший спалах коронавірусу зафіксували серед священослужителів і парафіян Української православної церкви Московського патріархату , яка не дотримувалась правил карантину і продовжувала збирати вірян на масові богослужіння.

Української православної церкви , яка не дотримувалась правил карантину і продовжувала збирати вірян на масові богослужіння. У Києво-Печерській лаврі захворіли понад 100 осіб, тож її закрили на карантин. Від COVID-19 там померли насельники Києво-Печерської лаври архімандрит Нектарій, ієродиякон Наум і чернець Никодим.

На Великдень значні порушення карантину було зафіксовано також у Святогірській і Почаївській лаврах, які належать УПЦ МП. Поліція вже почала розслідування.

Місто Почаїв після Великодніх свят терміново закрили на в'їзд і виїзд, адже там різко зросла кількість хворих на коронавірус.

Через таку поведінку людей і священослужителів МОЗ очікує сплеск захворюваності на коронавірус протягом 2 тижнів після Великодня через недотримання Московським патріархатом в Україні правил карантину.

Важливо: Станом на 30 квітня в Україні зафіксовано 10 406 випадків коронавірусу. 1238 осіб вже вилікувались, ще 261 людина – на жаль, померла.