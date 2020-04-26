Всі священники Києво-Печерської лаври хворі на COVID-19, – УПЦ МП

У Києво-Печерській лаврі, що належить до Православної церкви України Московського патріархату, на коронавірус хворі всі священики. На COVID-19 також хворі монахи, викладачі та студенти Київської духовної академії, яка розташована на території лаври.

За попередніми оцінками, на території лаври захворіли 150 – 200 осіб. Про це у коментарі РБК розповів глава інформаційно-просвітницького управління УПЦ МП митрополит Климент.

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Він зауважив, що більшість з хворих священників йде на поправку. Загалом 3 людини померли від коронавірусу.

Серед заражених – настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло. За словами Климента, його вже виписали з Олександрівської лікарні, він здоровий.

Що відомо про митрополита Павла?Митрополит Павло більш відомим за кличкою "Паша мерседес" через його скандальність, любов до дорогих автівок і часті порушення правил дорожнього руху. Він є митрополитом Російської православної церкви в Україні (тої, яку ще називають "УПЦ МП"). З 1994 року митрополит Павло очолює Києво-Печерську лавру.



Раніше він закликав вірян не боятися коронавірусу і причащатися в церкві.

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