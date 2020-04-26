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      Всі священники Києво-Печерської лаври хворі на COVID-19, – УПЦ МП

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      Коронавірус у Києво-Печерській лаврі
      Коронавірус у Києво-Печерській лаврі / НВ

      У Києво-Печерській лаврі, що належить до Православної церкви України Московського патріархату, на коронавірус хворі всі священики. На COVID-19 також хворі монахи, викладачі та студенти Київської духовної академії, яка розташована на території лаври.

      За попередніми оцінками, на території лаври захворіли 150 – 200 осіб. Про це у коментарі РБК розповів глава інформаційно-просвітницького управління УПЦ МП митрополит Климент.

      Важливо Росія хоче відправити новий гумконвой в Україну: цього разу для Києво-Печерської лаври

      Він зауважив, що більшість з хворих священників йде на поправку. Загалом 3 людини померли від коронавірусу.

      Серед заражених – настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло. За словами Климента, його вже виписали з Олександрівської лікарні, він здоровий.

      Що відомо про митрополита Павла?Митрополит Павло більш відомим за кличкою "Паша мерседес" через його скандальність, любов до дорогих автівок і часті порушення правил дорожнього руху. Він є митрополитом Російської православної церкви в Україні (тої, яку ще називають "УПЦ МП"). З 1994 року митрополит Павло очолює Києво-Печерську лавру.

      Раніше він закликав вірян не боятися коронавірусу і причащатися в церкві.

      Коронавірус у Києво-Печерській лаврі: головне

      • Києво-Печерська лавра перебуває на карантині після того, як там стався спалах коронавірусу.
      • Від COVID-19 там померли насельники Києво-Печерської лаври архімандрит Нектарій, ієродиякон Наум і чернець Никодим.
      • За даними ЗМІ, митрополит Онуфрій, предстоятель УПЦ МП і єпископ РПЦ, таємно госпіталізований з коронавірусом.
      • На Великдень значні порушення карантину були зафіксовані у Святогірській і Почаївській лаврах УПЦ МП, поліція почала розслідування.
      • МОЗ очікує сплеск захворюваності на коронавірус через недотримання Московським патріархатом в Україні правил карантину.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Релігія УПЦ МП Києво-Печерська лавра Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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