Все священники Киево-Печерской лавры больны COVID-19, - УПЦ МП

В Киево-Печерской лавре, принадлежащей к Православной церкви Украины Московского патриархата, коронавирусом больны все священники. COVID-19 также больны монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, расположенной на территории лавры.

По предварительным оценкам, на территории лавры заболели 150 – 200 человек. Об этом в комментарии РБК рассказал глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.

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Он отметил, что большинство из больных священников идет на поправку. В общем 3 человека умерли от коронавируса.

Среди зараженных – настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел. По словам Климента, его уже выписали из Александровской больницы, он здоров.

Что известно про митрополита Павла?Митрополит Павел более известен по кличке "Паша Мерседес" за его скандальность, любовь к дорогим авто и частые нарушения правил дорожного движения. Он митрополит Русской православной церкви в Украине (той, которую еще называют "УПЦ МП"). С 1994 года митрополит Павел возглавляет Киево-Печерскую лавру.



Ранее он призвал верующих не бояться коронавируса и причащаться в церкви.

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