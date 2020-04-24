Росія хоче відправити новий гумконвой в Україну: цього разу для Києво-Печерської лаври

Росія має намір привезти до України черговий вантаж з гуманітарною допомогою. Але цього разу Кремль відправить гумконвой не на окупований Донбасу, а до Києва – для охопленої коронавірусом Києво-Печерської лаври.

Про це повідомила уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова, пише ВВС News Україна.

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За словами українського омбудсмена, її російська колега Тетяна Москалькова попросила допомогти з доставкою до лаври гуманітарного вантажу від російських "вірян". Російська уповноваженна з прав людини аргументувала це тим, що Міністерство соціальної політики України начебто "не відповідає, .

За словами Москалькової, росіяни зібрали дві тонни ліків, дезінфікуючих засобів, масок, рукавиць й інших засобів для боротьби з коронавірусом.

"Я отримала звернення Тетяни Москалькової. Але це питання до Міністерства соціальної політики. Я не вирішую таких питань, а тільки контролюю дотримання прав", – каже Денісова.

Вона додала, що розповіла російській колезі, як має відбуватись цей процес.

Ініціатор звернення, який хоче надіслати вантаж, має звернутись до Міністерства соціальної політики. Тільки там можуть вирішувати питання оформлення та ввезення вантажу як гуманітарної допомоги,

– зауважила український омбудсмен.

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Спалах COVID-19 у Києво-Печерській лаврі: що відомо

6 квітня стало відомим про перші випадки зараження коронавірусом у Лаврі. Тоді ж повідомили про підозру на COVID-19 у намісника Павла.

9 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 41 нового випадку, що виявили за останню добу у Києві, – 26 людей захворіли у Києво-Печерській лаврі. Кличко закликав вірян дотримуватися карантинних обмежень.

13 квітня Кличко повідомив про нові 63 випадки зараження в Києво-Печерській лаврі, а загальна кількість хворих в Лаврі зросла до 90.

Того ж дня храм закрили на карантин, а 14 числа підтвердили, що там – вже біля сотні інфікованих.

Від наслідків COVID-19 померли вже щонайменше двоє ченців, а настоятеля Лаври Павла госпіталізували через погіршення самопочуття.

15 квітня столичний мер Кличко повідомив, що госпіталізували монахиню та двох учнів духовної семінарії, що на території Лаври. Серед заражених коронавірусом і ректор семінарії єпископ Сильвестр.

За словами столичного міського голови, у Лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель.

Випадків зараження може бути значно більше. Більше того, керівництво Лаври не дуже йде на контакт з міською владою в цьому питанні.

14 квітня Києво-Печерська лавра попросила про допомогу в постачанні матеріалів для лікування хворих на коронавірус.

18 квітня перед Великоднем гуманітарну допомогу семінаристам, які також хворіють у лаврі, передала Православна церква України.

Крім того, пресслужба УПЦ МП заявляла, що бізнесмен Вадим Новинський забезпечує церкву засобами для протидії коронавірусу. Зокрема, останній раз він передав митрополиту Онуфрію 850 тисяч захисних масок.

Зверніть увагу! Станом на ранок 24 квітня у Києві підтвердили 1 122 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, за останню добу COVID-19 виявили у ще 9 священнослужителів, 5 з яких – представники лаври.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу