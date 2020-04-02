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      Росія блокує транзит вантажу, необхідного для боротьби з COVID-19, для України

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      Єгор Божок / Укрінформ

      Вже понад тиждень в Україну не може потрапити гуманітарний вантаж, у якому є товари медичного призначення, необхідні для боротьби з коронавірусом.

      Транзит блокує російська влада. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок у своєму твіттері.

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      ООН, президент США Дональд Трамп, Державний департамент мають знати, що вже понад тиждень Росія блокує транзит гуманітарного вантажу товарів медичного призначення для України під час боротьби з COVID-19,
      – мовиться у дописі.

      Божок також додав, що такі дії показують "справжнє обличчя Путіна та кремлівського режиму".

      Зауважимо, що Росія намагається показати себе з якнайкращої сторони перед Заходом під час пандемії коронавірусу. Так, з РФ до США днями надійшов гуманітарний вантаж з медобладнанням та засобами захисту. І це в час, коли у Росії фіксують серйозний спалах COVID-19.

      Щоправда, згодом у Держдепі США заявили, що поставка російських медпрепаратів та засобів індивідуального захисту, які в Москві назвали "гуманітарною допомогою", американська сторона оплатила.


      Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях / Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини політики Україна – Росія МЗС України
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