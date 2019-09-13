Власть портит абсолютная власть, – Карл Бильдт дал наставления команде Зеленского
Демократические процессы происходят в Украине быстрее, чем многие ожидали. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт.
По его словам, результаты последних президентских и парламентских выборов показывают стремительное развитие демократии. "Заметно, что у вас постепенно вводятся европейские стандарты демократии. Хотя даже в Швеции есть проблемы с демократией", – отметил Бильдт.
Кто такой Карл Бильдт?
Карл Бильдт – шведский дипломат, премьер-министр с 1991 по 1994 год, министр иностранных дел с 2006 по 2014 год.
Одним из первых политиков начал активно использовать интернет, так в 1994 году отправил электронное письмо Биллу Клинтону, что стало первым примером использования интернета на международном уровне. Его микроблог в Twiter насчитывает 290 тысяч фолловеров.
Карл Бильдт является одним из самых известных лоббистов Украины в мире. Выступает за использование военной силы для сдерживания российской агрессии. Жена Карла, Анна Мария Кораццо, поддерживала освобождение
Юлии Тимошенко из тюрьмы: в 2012 году на ланч в Давосе Виктора Януковича пришла в футболке с надписью "Free Yulia!".
Есть только одна тенденция, которая смущает меня в украинской политике. Так называемая "политика мести". Вспомним Виктора Януковича, который посадил Юлию Тимошенко за решетку. Не было никаких объективных причин, по которым он сделал это. Эти обвинения были сфабрикованными,
– сказал экс-премьер Швеции.
Он считает, что подобные вещи происходят сейчас с Петром Порошенко и Павлом Климкиным, против которых открыто уголовное производство.
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"Это политика мести. Это непорядок, так не делается. Если вы выиграли выборы, то будьте благородны с людьми, которые проиграли их. Признаком Демократической зрелости является неузлопотребление властью", – убеждает Бильдт.
"Власть портит абсолютная власть. Важно поддерживать баланс между оппозицией и большинством", – отметил шведский дипломат.
Что известно о производстве в отношении Порошенко и Климкина?
15 июля 2019 года Соломенский райсуд обязал НАБУ открыть уголовное производство против экс-президента Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина из-за вероятного злоупотребления властью.
Иск в суд подал экс-нардеп Виктор Вовк. Он считает, что Порошенко и Климкин "злоупотребляли властью, когда давали распоряжение подписать Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе и имплементировать их".
Павел Климкин отметил, что уважает принцип верховенства права, однако в ответ на попытки нанести репутационный ущерб будет действовать "жестко".
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