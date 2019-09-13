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      Власть портит абсолютная власть, – Карл Бильдт дал наставления команде Зеленского

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      Карл Бильдт
      Карл Бильдт / Фото из открытых источников

      Демократические процессы происходят в Украине быстрее, чем многие ожидали. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

      По его словам, результаты последних президентских и парламентских выборов показывают стремительное развитие демократии. "Заметно, что у вас постепенно вводятся европейские стандарты демократии. Хотя даже в Швеции есть проблемы с демократией", – отметил Бильдт.

      Кто такой Карл Бильдт?
      Карл Бильдт – шведский дипломат, премьер-министр с 1991 по 1994 год, министр иностранных дел с 2006 по 2014 год.

      Одним из первых политиков начал активно использовать интернет, так в 1994 году отправил электронное письмо Биллу Клинтону, что стало первым примером использования интернета на международном уровне. Его микроблог в Twiter насчитывает 290 тысяч фолловеров.

      Карл Бильдт является одним из самых известных лоббистов Украины в мире. Выступает за использование военной силы для сдерживания российской агрессии. Жена Карла, Анна Мария Кораццо, поддерживала освобождение
      Юлии Тимошенко из тюрьмы: в 2012 году на ланч в Давосе Виктора Януковича пришла в футболке с надписью "Free Yulia!".

      Есть только одна тенденция, которая смущает меня в украинской политике. Так называемая "политика мести". Вспомним Виктора Януковича, который посадил Юлию Тимошенко за решетку. Не было никаких объективных причин, по которым он сделал это. Эти обвинения были сфабрикованными,
      сказал экс-премьер Швеции.

      Он считает, что подобные вещи происходят сейчас с Петром Порошенко и Павлом Климкиным, против которых открыто уголовное производство.

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      "Это политика мести. Это непорядок, так не делается. Если вы выиграли выборы, то будьте благородны с людьми, которые проиграли их. Признаком Демократической зрелости является неузлопотребление властью", – убеждает Бильдт.

      "Власть портит абсолютная власть. Важно поддерживать баланс между оппозицией и большинством", – отметил шведский дипломат.

      Что известно о производстве в отношении Порошенко и Климкина?
      15 июля 2019 года Соломенский райсуд обязал НАБУ открыть уголовное производство против экс-президента Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина из-за вероятного злоупотребления властью.

      Иск в суд подал экс-нардеп Виктор Вовк. Он считает, что Порошенко и Климкин "злоупотребляли властью, когда давали распоряжение подписать Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе и имплементировать их".

      Павел Климкин отметил, что уважает принцип верховенства права, однако в ответ на попытки нанести репутационный ущерб будет действовать "жестко".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Швеция Владимир Зеленский Форум YES 2019 в Киеве
      Источник: 24 канал
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