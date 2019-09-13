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      Владу псує абсолютна влада, – Карл Більдт дав настанови команді Зеленського

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      Карл Більдт
      Карл Більдт / Фото з відкритих джерел

      Демократичні процеси відбуваються в Україні швидше, ніж багато хто очікував. Про це в коментарі 24 каналу розповів експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

      За його словами, результати останніх президентських та парламентських виборів показують стрімкий розвиток демократії. "Помітно, що у вас поступово запроваджуються європейські стандарти демократії. Хоча навіть у Швеції є проблеми з демократією", – зазначив Більдт.

      Хто такий Карл Більдт? Карл Більдт – шведський дипломат, прем’єр-міністр з 1991 по 1994 рік, міністр іноземних справ з 2006 по 2014 рік.

      Одним з перших політиків почав активно використовувати інтернет, так у 1994 році відправив електронного листа Біллу Клінтону, що стало першим прикладом використання інтернету на міжнародному рівні. Його мікроблог у Twiter налічує 290 тисяч фоловерів.

      Карл Більдт є одним з найвідоміших лобістів України в світі. Виступає за використання військової сили для стримання російської агресії. Дружина Карла, Анна Марія Кораццо, підтримувала звільнення Юлії Тимошенко з в’язниці: у 2012 році на ланч у Давосі до Віктора Януковича прийшла у футболці з написом "Free Yulia!".

      Є лише одна тенденція, яка бентежить мене в українській політиці. Так звана "політика помсти". Згадаймо Віктора Януковича, який посадив Юлію Тимошенко за ґрати. Не було жодних об’єктивних причин, за якими він зробив це. Ці звинувачення були сфабрикованими,
      – сказав експрем’єр Швеції.

      Він вважає, що подібні речі відбуваються зараз з Петром Порошенком та Павлом Клімкіним, проти яких відкрито кримінальне провадження.

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      "Це політика помсти. Це негаразд, так не робиться. Якщо ви виграли вибори, то будьте шляхетними з людьми, які програли їх. Ознакою демократичної зрілості є незловживання владою", – переконує Більдт.

      "Владу псує абсолютна влада. Важливо підтримувати баланс між опозицією та більшістю", – наголосив шведський дипломат.

      Що відомо про провадження щодо Порошенка і Клімкіна? 15 липня 2019 року Солом'янський райсуд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти експрезидента Петра Порошенка та колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна через імовірне зловживання владою.

      Позов до суду подав екснардеп Віктор Вовк. Він вважає, що Порошенко та Клімкін "зловживали владою, коли давали розпорядження підписати Мінські угоди з врегулювання ситуації на Донбасі й імплементувати їх".

      Павло Клімкін зазначив, що поважає принцип верховенства права, однак у відповідь на спроби завдати репутаційної шкоди діятиме "жорстко".

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      Теги: Новини України Новини політики Форум YES 2019 у Києві Володимир Зеленський Швеція
      Джерело: 24 канал
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