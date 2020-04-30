Власть решила просто напугать, вместо того, чтобы объяснять, – социолог о карантине

С 12 марта в Украине был введен карантин. Впоследствии его продлили, и в определенной степени даже усилили. Социологи видят в этом проблему, ведь соответствующие решения не были как следует объяснены.

Такое мнение выразила директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук (НАН) Элла Либанова в интервью РБК-Украина.

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Она раскритиковала действия власти, которая решила закрыть парки и леса.

"Все эпидемиологи и вирусологи говорят о том, что на свежем воздухе как раз меньше распространяется этот вирус. Но нет, мы закрываем людей в тесных помещениях. Или кто-то не знает, что не у всех есть дачи, что в крупных городах по 5-6 человек живут в двухкомнатных квартирах? И как вишенка на торте – открытые церкви", – отметила Элла Либанова.

По ее словам, "власть решила просто напугать, вместо того, чтобы объяснять".

"Я уверена, что паника и постоянный стресс вредят здоровью человека. Постоянный стресс – это фактор, что больше всего угнетает иммунитет, провоцирует проблемы с сердцем и давлением. Что, нельзя было рассчитывать на то, что у нас умные люди? Чего вы считаете своих людей быдлом?!", – подчеркнула социолог.

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Как пример она приводит тот факт, что запретили посещать парки в центрах городов, вместо того, чтобы правоохранители патрулировали их и не разрешали собираться большими группами людей.

"Надо верить в ум своего населения. И надо людям объяснять, какие есть риски и с чем они связаны, и что надо делать. Надо приглашать к этим разговорам социальных психологов, которые знают, как надо говорить с людьми, чтобы достучаться до них", – подытожила Элла Либанова.



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