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      Власть решила просто напугать, вместо того, чтобы объяснять, – социолог о карантине

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      Элла Либанова
      Элла Либанова / ДС

      С 12 марта в Украине был введен карантин. Впоследствии его продлили, и в определенной степени даже усилили. Социологи видят в этом проблему, ведь соответствующие решения не были как следует объяснены.

      Такое мнение выразила директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук (НАН) Элла Либанова в интервью РБК-Украина.

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      Она раскритиковала действия власти, которая решила закрыть парки и леса.

      "Все эпидемиологи и вирусологи говорят о том, что на свежем воздухе как раз меньше распространяется этот вирус. Но нет, мы закрываем людей в тесных помещениях. Или кто-то не знает, что не у всех есть дачи, что в крупных городах по 5-6 человек живут в двухкомнатных квартирах? И как вишенка на торте – открытые церкви", – отметила Элла Либанова.

      По ее словам, "власть решила просто напугать, вместо того, чтобы объяснять".

      "Я уверена, что паника и постоянный стресс вредят здоровью человека. Постоянный стресс – это фактор, что больше всего угнетает иммунитет, провоцирует проблемы с сердцем и давлением. Что, нельзя было рассчитывать на то, что у нас умные люди? Чего вы считаете своих людей быдлом?!", – подчеркнула социолог.

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      Как пример она приводит тот факт, что запретили посещать парки в центрах городов, вместо того, чтобы правоохранители патрулировали их и не разрешали собираться большими группами людей.

      "Надо верить в ум своего населения. И надо людям объяснять, какие есть риски и с чем они связаны, и что надо делать. Надо приглашать к этим разговорам социальных психологов, которые знают, как надо говорить с людьми, чтобы достучаться до них", – подытожила Элла Либанова.


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      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости политики
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