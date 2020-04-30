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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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      Влада вирішила просто налякати, замість того, щоб пояснювати, – соціологиня про карантин

      - Читать новость на русском
      Елла Лібанова
      Елла Лібанова / ДС

      З 12 березня в Україні був запроваджений карантин. Згодом його продовжили, і до певної міри навіть посилили. Соціологи вбачають в цьому проблему, адже відповідні рішення не були як слід пояснені.

      Таку думку висловила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук (НАН) Елла Лібанова в інтерв'ю РБК-Україна.

      До слова В Україні 10 406 людей захворіли на коронавірус

      Вона розкритикувала дії влади, яка вирішила закрити парки та ліси.

      "Всі епідеміологи та вірусологи говорять про те, що на свіжому повітрі якраз менше поширюється цей вірус. Але ні, ми закриваємо людей у тісних приміщеннях. Чи хтось не знає, що не у всіх є дачі, що у великих містах по 5-6 осіб живуть у двокімнатних квартирах? І як вишенька на торті – відкриті церкви", – відзначила Елла Лібанова.

      За її словами, "влада вирішила просто налякати, замість того, щоб пояснювати".

      "Я впевнена, що паніка і постійний стрес шкодять здоров'ю людини. Постійний стрес – це фактор, що найбільше пригнічує імунітет, провокує проблеми із серцем і тиском. Що, не можна було розраховувати на те, що в нас розумні люди? Чого ви вважаєте своїх людей бидлом?!", – наголосила соціологиня.

      До слова Українці стали частіше виходити з дому попри карантин: результати соцопитування

      Як приклад вона наводить той факт, що заборонили відвідувати парки в центрах міст, замість того, щоб правоохоронці патрулювали їх та не дозволяли збиратися великими групами людей.

      "Треба вірити в розум свого населення. І треба людям пояснювати, які є ризики і з чим вони пов'язані, і що треба робити. Треба запрошувати до цих розмов соціальних психологів, які знають, як треба говорити з людьми, щоб достукатися до них", – підсумувала Елла Лібанова.

      5 етапів виходу України з карантину
      Як Україна буде виходити з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини політики
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