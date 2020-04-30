Влада вирішила просто налякати, замість того, щоб пояснювати, – соціологиня про карантин

З 12 березня в Україні був запроваджений карантин. Згодом його продовжили, і до певної міри навіть посилили. Соціологи вбачають в цьому проблему, адже відповідні рішення не були як слід пояснені.

Таку думку висловила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук (НАН) Елла Лібанова в інтерв'ю РБК-Україна.

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Вона розкритикувала дії влади, яка вирішила закрити парки та ліси.

"Всі епідеміологи та вірусологи говорять про те, що на свіжому повітрі якраз менше поширюється цей вірус. Але ні, ми закриваємо людей у тісних приміщеннях. Чи хтось не знає, що не у всіх є дачі, що у великих містах по 5-6 осіб живуть у двокімнатних квартирах? І як вишенька на торті – відкриті церкви", – відзначила Елла Лібанова.

За її словами, "влада вирішила просто налякати, замість того, щоб пояснювати".

"Я впевнена, що паніка і постійний стрес шкодять здоров'ю людини. Постійний стрес – це фактор, що найбільше пригнічує імунітет, провокує проблеми із серцем і тиском. Що, не можна було розраховувати на те, що в нас розумні люди? Чого ви вважаєте своїх людей бидлом?!", – наголосила соціологиня.

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Як приклад вона наводить той факт, що заборонили відвідувати парки в центрах міст, замість того, щоб правоохоронці патрулювали їх та не дозволяли збиратися великими групами людей.

"Треба вірити в розум свого населення. І треба людям пояснювати, які є ризики і з чим вони пов'язані, і що треба робити. Треба запрошувати до цих розмов соціальних психологів, які знають, як треба говорити з людьми, щоб достукатися до них", – підсумувала Елла Лібанова.



Як Україна буде виходити з карантину / Інфографіка 24 каналу