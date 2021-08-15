Власти Афганистана фактически объявили о капитуляции: Кабул сдадут мирно и без боя
15 августа 2021 , 12:13Читати новину українською
Источник:фейсбук TOLOnews
Талибы 15 августа начали наступление на столицу Афганистана. Между правительственными войсками и боевикам произошли столкновения. Глава МВД страны заявил, что город передадут мирно.
Абдул Саттар Мирзвал 15 августа сказал, что столицу Афганистана не будут штурмовать. Об этом сообщают местные СМИ.
В тему Талибы вошли в Кабул и подняли свои флаги: в столице вооруженные столкновения, – СМИ
Талибы не будут захватывать Кабул силой
Штурма Кабула не будет и передача власти талибам будет сделана мирно,
– заявил глава ведомства.
Он считает, что безопасность столицы на ответственности силовиков.
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