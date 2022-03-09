Об иске заявили в МИД Японии.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Военные действия России на территории Украины являются попыткой изменить статус-кво в регионе силовыми методами, они расшатывают основы миропорядка. Подобные действия являются совершенно недопустимым нарушением международного права,

– отмечается в сообщении ведомства.

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