Про позов заявили у МЗС Японії.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни
Військові дії Росії на території України є спробою змінити статус-кво у регіоні силовими методами, вони розхитують основи світопорядку. Подібні дії є абсолютно неприпустимим порушенням міжнародного права,
– наголошується у повідомленні відомства.
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