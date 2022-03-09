Про позов заявили у МЗС Японії.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Військові дії Росії на території України є спробою змінити статус-кво у регіоні силовими методами, вони розхитують основи світопорядку. Подібні дії є абсолютно неприпустимим порушенням міжнародного права,

– наголошується у повідомленні відомства.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Вас може зацікавити: Куди можуть влаштуватися на роботу українки в Польщі – відео