Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий в эфире телемарафона, передает 24 канал. Он отметил, что депутаты собирались на месте трагедии, чтобы почтить память погибших.

Мэр Кременчуга рассказал о состоянии пострадавших в результате удара россиян по "Амстору"

Во время сессии городского совета, которую депутаты провели сразу на месте трагедии, решили выделить средства в помощь семьям, пострадавшим в результате теракта.

Было принято решение о выделении материальной помощи семьям погибших, семьям пострадавших,

– отметил Виталий Малецкий.

Мэрия приняла выделение:

по 50 тысяч гривен семьям погибших,

по 25 тысяч каждому, кто лечится в стационаре;

по 10 тысяч гривен тем, кто лечится амбулаторно, кто обращусь за медицинской помощью.

В результате теракта погибли 18 человек

По состоянию на утро 29 июня количество жертв и пострадавших в результате ракетного удара по ТЦ "Амстор" не выросло. Известно о 18 погибших, а также о 7 останках тел. В настоящее время 21 человек считается пропавшим без вести.

В госпитализации нуждались 25 человек, сейчас они в стабильном состоянии. За исключением девушки, которую на реанимобиле пришлось отвезти в больницу в Киеве. Ей, по словам городского головы, необходима была более квалифицированная помощь. Также одного пострадавшего в ближайшее время планируют транспортировать в Полтаву.

Мэр Кременчуга заметил, что на месте трагедии продолжают разбирать завалы. Спасателям все еще не удалось полностью дойти до эпицентра взрыва. Но уже расчищено то место, куда вражеская ракета попала.

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Главное о ракетном ударе по Кременчугу

Российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня. По данным МВД, кафиры запустили на Кременчугский ТЦ 900 килограммов взрывчатки. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий рассказал, что ракета разорвалась прямо в салоне бытовой техники .

До ракетного удара в ТЦ было около 1000 украинцев. Многим из них удалось перейти к укрытию, когда раздалась воздушная тревога.

Атака стала самой массовой по количеству жертв и пострадавших с самого начала полномасштабного вторжения.

Кадры прилета российской ракеты в ТЦ в Кременчуге: смотрите видео