О госпитализированных в больницу находившихся в ТЦ "Амстор" под ракетным ударом он рассказал во время телемарафона. Виталий Малецкий заметил, что большинство в стабильном состоянии. Впрочем, двух пациентов пришлось повезти в другие больницы.

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Число жертв и пострадавших не возросло

К счастью, по состоянию на утро 29 июня количество жертв и пострадавших в результате ракетного удара по ТЦ "Амстор" не выросло. Речь идет о 18 погибших, а также о 7 останках тел . В настоящее время 21 человек считается пропавшим без вести.

Что касается состояния госпитализированных, а их было 25 человек, то практически все они находятся в стабильном состоянии. За исключением девушки, которую на реанимобиле пришлось отвезти в больницу в Киеве. Ей, по словам городского головы, необходима была более квалифицированная помощь. Также одного пострадавшего планируют транспортировать в Полтаву.

Пациенты, которые находятся в больнице, получают всю необходимую медицинскую помощь. Так что их жизни ничего не угрожает.

Мэр Кременчуга отметил, что на месте удара продолжают разбирать завалы. Спасателям все еще не удалось полностью дойти до эпицентра взрыва. Но уже расчищено то место, куда вражеская ракета попала.

Виталий Малецкий подчеркнул, что весь мир увидел момент попадания вражеской ракеты. И это раз и навсегда опровергает все те лжи, которые распространяли кафиры практически сразу после ракетного удара по Кременчугу. Ведь в ТЦ произошла не детонация, а именно "прилет".

Ракетный удар по Кременчугу: коротко о главном

Российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня после обеда. Новость об атаке "Амстора" изрядно всколыхнула украинцев, ведь в тот момент в помещении находилось достаточно много людей.

Как отметил Владимир Зеленский , до ракетного удара в ТЦ было около 1000 украинцев. К счастью, многим из них удалось перейти к укрытию, когда раздалась воздушная тревога. Но сделали это не все, так что атака стала самой массовой по количеству жертв и пострадавших с начала полномасштабного вторжения.

Заметим, что в самом ТЦ вспыхнул пожар после попадания ракеты. Спасатели сообщили, что огонь распространился по площади более 10 тысяч квадратных метров. Его ликвидировали сотни пожарных, а также десятки единиц спецтехники.

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