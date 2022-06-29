Про госпіталізованих до лікарні людей, які перебували у ТЦ "Амстор" під ракетного удару, він розповів під час телемарафону. Віталій Малецький зауважив, що більшість у стабільному стані. Втім, двох пацієнтів довелось повезти до інших лікарень.

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Кількість жертв і постраждалих не зросла

На щастя, станом на ранок 29 червня кількість жертв і постраждалих внаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор" не зросла. Мовиться про 18 загиблих, а також 7 останків тіл. Наразі 21 людина вважається зниклою безвісти.

Що стосується стану госпіталізованих, а їх було 25 людей, то практично всі вони у стабільному стані. За винятком дівчини, яку на реанімобілі довелось відвезти до лікарні у Києві. Їй, зі слів міського голови, необхідна була кваліфікованіша допомога. Також одного постраждалого планують транспортувати до Полтави.

Пацієнти, які зараз перебувають у лікарні, отримують всю необхідну медичну допомогу. Тож їхньому життю нічого не загрожує.

Мер Кременчука зауважив, що наразі на місці удару продовжують розбирати завали. Рятувальникам усе ще не вдалось повністю дійти до епіцентру вибуху. Але вже розчищене те місце, куди ворожа ракета влучила.

Віталій Малецький підкреслив, що весь світ побачив момент влучання ворожої ракети. І це раз і назавжди спростовує всі ті брехні, які поширювали окупанти практично відразу після ракетного удару по Кременчуку. Адже у ТЦ сталась не детонація, а саме "приліт".

Ракетний удар по Кременчуку: коротко про головне

Російські військові завдали ракетного удару по торговому центру у Кременчуці 27 червня по обіді. Новина про атаку "Амстору" неабияк сколихнула українців, адже в той момент у приміщенні перебувало досить багато людей.

Як зауважив Володимир Зеленський, до ракетного удару у ТЦ було близько 1000 українців. На щастя, багатьом із них вдалось перейти до укриття, коли пролунала повітряна тривога. Але зробили це не всі, тож атака стала наймасовішою за кількістю жертв і постраждалих від початку повномасштабного вторгнення.

Зауважимо, що у самому ТЦ спалахнула пожежа після влучання ракети. Рятувальники повідомили, що вогонь поширився на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Його ліквідовували сотні вогнеборців, а також десятки одиниць спецтехніки.

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