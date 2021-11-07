В Министерстве здравоохранения уже отреагировали на протесты. Там подчеркнули, что есть угрожающие жизни или здоровью состояния, при которых немедленное прерывание беременности законно.
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Речь, в частности, о воспалительном процессе или кровотечении. В ведомстве заметили, что одной из таких причин врачу должно быть достаточно, чтобы принять решение. В польском Минздраве утверждают, что в случае с умершей 30-летней женщиной все было не так. Якобы у нее отошли воды, а это не показание для аборта. Также заметили, что беременная умерла от развившегося сепсиса.
Что рекомендуют в Минздраве
Кроме того, Минздрав обнародовал рекомендации для медиков о том, как действовать, когда у пациентки преждевременно отходят воды. Сначала им предлагают убедиться в том, что воды действительно отошли. Далее – взять образцы у беременной и сделать анализы. При этом контролировать состояние женщины – количество ударов сердца, давление. Если есть необходимость, советуют ввести антибиотики.
Врачи не должны бояться принимать очевидные решения, исходя из своего опыта и профессиональных знаний,
– говорится в заявлении министерства.
Также там отмечено, что решения о прерывании беременности рекомендуют рассматривать при признаках угрозы для жизни плода. В таком случае пациентке должны объяснить, есть ли шансы, что ребенок выживет. Уже после этого – слово за женщиной.
Что известно о трагическом инциденте в Польше
- Женщина обратилась к врачам на 22 неделе беременности, поскольку у нее преждевременно отошли воды. Медики подтвердили ранее диагностированные врожденные пороки плода. Во время госпитализации плод умер. Молодая женщина впоследствии также умерла в больнице – менее чем за сутки. Причина – септический шок.
- Адвокат семьи утверждает, что врачи заняли "выжидательную позицию". Об этом умершая женщина сама писала своим близким. Она объясняла, что медики воздерживаются от опорожнения полости матки до момента смерти плода – якобы из-за законодательства об абортах.
Согласно решению Конституционного суда Польши, прерывать беременность из-за патологии плода – запрещено. Аборт возможен только в случае изнасилования, инцеста или если есть угроза жизни или здоровью матери. Из-за таких жестких норм местные жители регулярно протестуют и призывают к изменениям законодательства.