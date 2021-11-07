В Министерстве здравоохранения уже отреагировали на протесты. Там подчеркнули, что есть угрожающие жизни или здоровью состояния, при которых немедленное прерывание беременности законно.

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Речь, в частности, о воспалительном процессе или кровотечении. В ведомстве заметили, что одной из таких причин врачу должно быть достаточно, чтобы принять решение. В польском Минздраве утверждают, что в случае с умершей 30-летней женщиной все было не так. Якобы у нее отошли воды, а это не показание для аборта. Также заметили, что беременная умерла от развившегося сепсиса.

Что рекомендуют в Минздраве

Кроме того, Минздрав обнародовал рекомендации для медиков о том, как действовать, когда у пациентки преждевременно отходят воды. Сначала им предлагают убедиться в том, что воды действительно отошли. Далее – взять образцы у беременной и сделать анализы. При этом контролировать состояние женщины – количество ударов сердца, давление. Если есть необходимость, советуют ввести антибиотики.

Врачи не должны бояться принимать очевидные решения, исходя из своего опыта и профессиональных знаний,

– говорится в заявлении министерства.

Также там отмечено, что решения о прерывании беременности рекомендуют рассматривать при признаках угрозы для жизни плода. В таком случае пациентке должны объяснить, есть ли шансы, что ребенок выживет. Уже после этого – слово за женщиной.

Что известно о трагическом инциденте в Польше

Женщина обратилась к врачам на 22 неделе беременности, поскольку у нее преждевременно отошли воды. Медики подтвердили ранее диагностированные врожденные пороки плода. Во время госпитализации плод умер. Молодая женщина впоследствии также умерла в больнице – менее чем за сутки. Причина – септический шок.

Адвокат семьи утверждает, что врачи заняли "выжидательную позицию". Об этом умершая женщина сама писала своим близким. Она объясняла, что медики воздерживаются от опорожнения полости матки до момента смерти плода – якобы из-за законодательства об абортах.

Обратите внимание! Этот трагический случай шокировал поляков. 6 ноября тысячи человек в 70 городах страны вышли на акцию протеста, чтобы почтить память умершей и призвать к смягчению законодательства.

Согласно решению Конституционного суда Польши, прерывать беременность из-за патологии плода – запрещено. Аборт возможен только в случае изнасилования, инцеста или если есть угроза жизни или здоровью матери. Из-за таких жестких норм местные жители регулярно протестуют и призывают к изменениям законодательства.