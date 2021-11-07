У Міністерстві охорони здоров'я вже відреагували на протести. Там наголосили, що є загрозливі для життя або здоров'я стани, за яких негайне переривання вагітності є законним.
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Мовиться, зокрема, про запальний процес або кровотечу. У відомстві зауважити, що однієї з таких причин лікарю має бути достатньо, аби ухвалити рішення. У польському МОЗ стверджують, що у випадку з померлою 30-річною жінкою все було не так. Мовляв, у неї відійшли води, а це – не показання для аборту. Також зауважили, що вагітна померла від сепсису, який розвинувся.
Що рекомендують у МОЗ
Крім цього, МОЗ оприлюднило рекомендації для медиків про те, як діяти, коли у пацієнтки передчасно відходять води. Спочатку їм пропонують переконатися у тому, що води таки дійсно відійшли. Далі – взяти зразки у вагітної та зробити аналізи. При цьому, контролювати стан жінки – кількість ударів серця, тиск. Якщо є необхідність, радять ввести антибіотики.
Лікарі не повинні боятися приймати очевидні рішення, виходячи зі свого досвіду і професійних знань,
– мовиться у заяві міністерства.
Також там зазначено, що рішення про переривання вагітності рекомендують розглядати у разі ознак загрози для життя плоду. У такому випадку пацієнтці мають пояснити, чи є шанси, що дитина виживе. Вже після цього – слово за жінкою.
Що відомо про трагічний інцидент у Польщі
- Жінка звернулася до лікарів на 22 тижні вагітності, оскільки в неї передчасно відійшли води. Медики підтвердили раніше діагностовані вроджені вади плоду. Під час госпіталізації плід загинув. Молода жінка згодом також померла у лікарні – менш ніж за добу. Причина – септичний шок.
- Адвокатка родини стверджує, що лікарі зайняли "вичікувальну позицію". Про це померла жінка сама писала своїм близьким. Вона пояснювала, що медики утримуються від спорожнення порожнини матки до моменту смерті плода – м овляв, через законодавство щодо абортів.