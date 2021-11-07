У Міністерстві охорони здоров'я вже відреагували на протести. Там наголосили, що є загрозливі для життя або здоров'я стани, за яких негайне переривання вагітності є законним.

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Мовиться, зокрема, про запальний процес або кровотечу. У відомстві зауважити, що однієї з таких причин лікарю має бути достатньо, аби ухвалити рішення. У польському МОЗ стверджують, що у випадку з померлою 30-річною жінкою все було не так. Мовляв, у неї відійшли води, а це – не показання для аборту. Також зауважили, що вагітна померла від сепсису, який розвинувся.

Що рекомендують у МОЗ

Крім цього, МОЗ оприлюднило рекомендації для медиків про те, як діяти, коли у пацієнтки передчасно відходять води. Спочатку їм пропонують переконатися у тому, що води таки дійсно відійшли. Далі – взяти зразки у вагітної та зробити аналізи. При цьому, контролювати стан жінки – кількість ударів серця, тиск. Якщо є необхідність, радять ввести антибіотики.

Лікарі не повинні боятися приймати очевидні рішення, виходячи зі свого досвіду і професійних знань,

– мовиться у заяві міністерства.

Також там зазначено, що рішення про переривання вагітності рекомендують розглядати у разі ознак загрози для життя плоду. У такому випадку пацієнтці мають пояснити, чи є шанси, що дитина виживе. Вже після цього – слово за жінкою.

Що відомо про трагічний інцидент у Польщі

Жінка звернулася до лікарів на 22 тижні вагітності, оскільки в неї передчасно відійшли води. Медики підтвердили раніше діагностовані вроджені вади плоду. Під час госпіталізації плід загинув. Молода жінка згодом також померла у лікарні – менш ніж за добу. Причина – септичний шок.

менш ніж за добу. Причина – септичний шок. Адвокатка родини стверджує, що лікарі зайняли "вичікувальну позицію". Про це померла жінка сама писала своїм близьким. Вона пояснювала, що медики утримуються від спорожнення порожнини матки до моменту смерті плода – м овляв, через законодавство щодо абортів.