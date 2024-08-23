Местные власти ночью запустили оповещение RO-Alert, которое проинформировало население о том, что существовала вероятность падения некоторых обломков БпЛА на территорию страны.

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Власти Румынии предупредили местных жителей

В службе по чрезвычайным ситуациям Румынии сообщили, что оповещение запустили после того, как военные обнаружили беспилотники, приближавшиеся к национальной границе.

Воздушная тревога была объявлена в 01:00, но уже в 01:43 был отбой.

Отмечается, что пока действовала воздушная тревога, в Румынии не зафиксировали никаких звонков о падении дронов или их фрагментов на единый номер службы экстренной помощи.

Власти округа отметили, что сообщения RO-Alert направлены на информирование граждан о мерах безопасности, которые необходимо принять в случае возникновения опасности.

Стоит отметить, что несколько дней назад, 20 августа, в Румынии вблизи границы с Украиной в очередной раз обнаружили фрагменты неизвестного беспилотника. В Министерстве обороны Румынии тогда подтвердили, что продолжают сообщать о ситуации союзникам и осуждают атаки России против украинских гражданских объектов и инфраструктуры,