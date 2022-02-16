Але що від того зміниться, якщо Путін їх "визнає", зважаючи, що Росія ж і так наче їх давним-давно визнавала та їх підтримувала? І нащо взагалі те робиться, що взагалі за раптова така метушня на Росії навколо тих бойовиків, давайте розбиратися.

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Отже, найпростіша відповідь, що Путіну ж треба якось зберегти обличчя з відведенням своїх військ від України – йому якось треба пояснити своїм громадянам, чому він все-таки забоявся йти в Україну з війною – і для цього Путіну треба хоча би якась "перемога", якою можна буде хвалитися з голубих екранів російського телевізора.



Путіну треба якось зберегти обличчя / Фото Getty Images

Й такою перемогою і буде ця от фактична анексія Росією українських територій Луганської та Донецької областей. У який спосіб цю анексію влаштують, маємо буквально покроковий план.

Покроковий план Кремля

Крок перший – визнання тих бойовиків незалежними державами. Крок другий – приєднання тих незалежних держав до ОДКБ (до Організації договору з колективної безпеку, куди входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикиста).

Що за ОДКБ таке – це такий собі російський паршивенький варіант НАТО, от тільки там звісно, не про колективну безпеку мовиться, а про право Росії свою армію в тих державах використовувати (як от вона нещодавно в Казахстані провернула, для придушення там антиурядових протестів).

Крок третій – вже формально незалежні території, оскільки будуть членами ОДКБ, то звернуться до цієї організації за допомогою й захистом від "української агресії".

Це надасть Путіну формальне право відправити туди свою регулярну армію під виглядом миротворців – але по факту, це і буде анексія – приєднання силою українських територій.

Саме це і продаватимуть росіянам за перемогу. А по факту з тими бойовиками на Донбасі буде абсолютно те саме, що маємо з Придністров'ям, Абхазією та Осетією – там усюди на російських штиках панує "русскій мір".

Однак направду панує там зубожіння, бідність й розруха. Але знову ж таки – росіянам це продадуть, як те, що їхня Федерація іще більше приросла територіями – тобто, як однозначна чергова путінська перможна "мнагахадовачка".

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Наступний крок у плані Путіна

Ну й наступим пунктом реалізації цього плану – з тим от визнання Росією незалежності самопроголошенних бойовиків – буде, що російські регулярні війська, які туди зайдуть в якийсь момент потраплять під смертельний обстріл українських Збройних сил, з них зроблять сакральну жертву й підуть в атаку за них мститися.

Тоді і будуть реалізовані ті всі вологі мрії Кремля – про розширення ОРДЛО на усю Лівобережну Україну (чи хоча би до меж Луганської і Донецької областей із сухопутним коридором в Крим та відновлення постачання півострову води з Дніпра).

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Політичні ризики для України

От такі от воєнні ризики ми маємо з тим усім визнанням Росією бойовиків, як незалежних держав. Але направду більш важливими і небезпечними нам є інші ризики – політичні. Про що я?

Що визнавши бойовиків, Росія вимагатиме від України сідати з ними за стіл переговорів і вже з ними домовлятися про перемир'я, припинення вогню, обмін полонених тощо.

Нам це неприйнятно, адже це виводить Росію з-під удару – робить її в очах світової спільноти лише посередником, але не учасником цієї війни. Утім, ми не можемо дозволити їй такий "фінт вухами" зробити, бо ми ж чітко знаємо, що саме з Росією ми воюємо – з її армійцями і її найманцями (озброєними Росією і фінансованими нею).

Утім, тут такий момент є, що Путін може таки не наважиться підписати це підсунуте йому Дрежумою визнання бойовиків, адже це може розв'язати вже Україні руки. Ми тоді, мовляв, заявимо, що таким от визнання Росія порушила мінські угоди.

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Звісно, вони Росією давним-давно порушені і не виконуються, але тепер ми отримаємо собі шанс з тих угод в законний спосіб вийти – адже вони нам невигідні і виконувати їх в нав'язаній нам кремлівській редакції – нам смерті подібно.

Чи є користь для України

Тому, можливо, нам воно ще й на руку буде, якщо Путін бойовиків зараз сам для себе визнає офіційно. Для нас в тому нічого не зміниться, ми і далі ті території своїми будемо вважати і будемо готовими за них воювати.



Путін може визнати офіційно бойовиків з ОРДЛО / Фото Getty Images

Однак такі дії Росії розв'яжуть нам руки і дадуть можливість вийти з мінських угод. Путін це чудово розуміє, саме тому, напевно, він їх і не визнає.

Він відмовиться, тягнутиме зараз підписувати ініціативу Держдуми. Ну а може просто відкладе про запас, на майбутнє, коли ситуація зміниться й він колись там потому витягне цей козир і спробує ним зіграти.